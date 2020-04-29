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大陸31省分 只有此地今年首季經濟還能維持正成長
中國大陸今年第1季GDP增長率較去年同期衰退6.8%，而在新冠肺炎肆虐下，大陸31個省份僅剩西藏首季經濟還能維持正成長。根據西藏29日發布的統計數據，西藏2020年一季度GDP為人民幣384.58億元，年比增長1.0%。
在全大陸31個省份中，疫情重災區的湖北省今年第1季GDP衰退39.2%最為嚴重，其次是天津的負9.5%，黑龍江首季GDP也下滑8.3%，遼寧則是下跌7.7%。
湖北省統計局21日發布的「2020年一季度經濟數據解讀」指出，突如其來的新冠肺炎疫情對全省經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，一季度全省主要經濟指標明顯下滑。
但湖北省統計局強調，隨著疫情防控形勢持續好轉，復工復產復商復市有序推進，最困難時期已經過去，影響短期且總體可控，全省經濟長期向好、穩中向好的基本面和發展趨勢沒有改變。
除湖北、天津、黑龍江、遼寧，大陸其餘27個省份今年第1季GDP增速都好於全國平均水準。西藏更是31個省份中，一季度GDP增速唯一還能實現正增長的省份，西藏同時也是受這次新冠肺炎疫情影響最輕微的地區。
西藏迄今唯一的確診病例已於2月12日治愈出院。西藏自治區衛健委29日公布，截至4月28日24時，西藏已經連續90天無新增新冠肺炎確診或疑似病例。
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