大陸共向日本捐贈1307萬個口罩、19萬餘件防護衣

據大陸駐日本大使館消息，據不完全統計，截至昨日止，陸方共向日本捐贈1307萬個口罩、19萬件防護衣等醫療物資。大陸駐日使館發言人指出，大陸與日本是友好近鄰，更是同舟共濟的命運共同體。

大陸駐日使館網站表示，截至4月28日，陸方共向日方捐贈口罩1307萬1745個、防護服19萬5350件、防護手套18.5萬副、消毒液2.575萬瓶、手術服1萬套、靴套5萬個、一次性醫用帽5萬個、防護面罩2萬個、護目鏡2萬個、檢測儀器10台、檢測試劑1.25萬個。

大陸駐日使館發言人稱，這其中湧現出不少動人事例，如2月大阪府曾向上海市和江蘇省捐贈1萬套防護用品，愛知縣豐川市向江蘇省無錫市捐贈450個口罩。在大阪和豐川疫情告急後，大陸有關地方火速行動，立即向大阪捐助7萬個口罩，向豐川市捐贈5萬個口罩，緩解了日方燃眉之急。

大陸駐日使館發言人稱，大陸與日本是友好近鄰，更是同舟共濟的命運共同體。陸方願繼續根據日方需要提供力所能及的説明，與日方加強資訊共用和疫情防控合作，共同推動疫情儘早平息，更好地維護兩國人民生命和健康安全。

另據大陸國防部消息，應越南軍隊請求，經中共中央軍委批准，共軍在28日在中越邊境友誼關口岸向越軍捐贈核酸檢測試劑盒、體溫檢測設備等抗疫物資。