被點名財務造假 「青海首富」肖永明慘了

因財務造假被證監會點名後，藏格控股股價連續跌停，股價相比上周五收盤價下跌超過20%，創下近11年新低；公司實控人肖永明則被採取五年市場禁入措施。

每日經濟新聞報導，肖永明曾是身家達上百億的「青海首富」，早年靠開餐館賺得第一桶金，之後涉足鉀肥生意成為「鉀肥大王」，還曾因被媒體報導開直升機回家而轟動一時。

然而，中國證監會日前在官網發布「證監會嚴厲打擊上市公司財務造假」的文章，強調財務造假嚴重毀壞市場誠信基礎，是證券市場的「毒瘤」，更直接點名藏格控股、索菱股份、龍力生物、東方金鈺這四家上市公司。

報導指，藏格控股去年年底收到「行政處罰決定書」，而肖永明則被採取五年市場禁入措施。消息一出，藏格控股27日、28日股價連連大跌，創該公司股價近11年來的新低。

1996年，而立之年的肖永明離開四川老家，到青海省格爾木市成為了「小小酒家」餐館的老闆。在上世紀90年代，凡是到過格爾木的人都知道「小小酒家」，在此後的六年中不僅成為當地最好的餐廳之一，肖永明也擁有大量人脈。

2002年11月，肖永明、林吉芳夫婦註冊成立了格爾木藏格鉀肥有限公司，即如今藏格控股業務主體。肖永明跨界到格爾木最重要的領域「鉀鹽」，後來透過收購崑崙礦業股份等一系列資產騰挪，肖永明成為名副其實的「鉀肥大王」、「青海首富」。