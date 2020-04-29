被點名財務造假 「青海首富」肖永明慘了
因財務造假被證監會點名後，藏格控股股價連續跌停，股價相比上周五收盤價下跌超過20%，創下近11年新低；公司實控人肖永明則被採取五年市場禁入措施。
每日經濟新聞報導，肖永明曾是身家達上百億的「青海首富」，早年靠開餐館賺得第一桶金，之後涉足鉀肥生意成為「鉀肥大王」，還曾因被媒體報導開直升機回家而轟動一時。
然而，中國證監會日前在官網發布「證監會嚴厲打擊上市公司財務造假」的文章，強調財務造假嚴重毀壞市場誠信基礎，是證券市場的「毒瘤」，更直接點名藏格控股、索菱股份、龍力生物、東方金鈺這四家上市公司。
報導指，藏格控股去年年底收到「行政處罰決定書」，而肖永明則被採取五年市場禁入措施。消息一出，藏格控股27日、28日股價連連大跌，創該公司股價近11年來的新低。
1996年，而立之年的肖永明離開四川老家，到青海省格爾木市成為了「小小酒家」餐館的老闆。在上世紀90年代，凡是到過格爾木的人都知道「小小酒家」，在此後的六年中不僅成為當地最好的餐廳之一，肖永明也擁有大量人脈。
2002年11月，肖永明、林吉芳夫婦註冊成立了格爾木藏格鉀肥有限公司，即如今藏格控股業務主體。肖永明跨界到格爾木最重要的領域「鉀鹽」，後來透過收購崑崙礦業股份等一系列資產騰挪，肖永明成為名副其實的「鉀肥大王」、「青海首富」。
好景不長，隨後肖永明便因第二次跨界失敗深陷債務泥淖，截至2019年3月底，由肖永明家族控股的藏格集團和四川省永鴻實業有限公司合計負債近220億元。2019年的胡潤富豪榜顯示，肖永明家族財富為145億元，較2016年財富縮水超45%。
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