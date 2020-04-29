股權爭霸戰！李國慶公告人事調整 當當網：無效

中國圖書購物網站「當當網」的創辦人李國慶、俞渝夫妻再現奪權紛爭，當當網發聲明，26日9時34分，李國慶夥同五人闖入辦公室搶走數十枚公章、財務章，公司已經報警。李國慶表示「依法接管」。

綜合媒體報導，李國慶表示，這些章「白天綁在褲腰帶，晚上放被窩裡」，「當當工作需要使用印章，儘管和我聯繫。」

李國慶28日晚間也發布加蓋「當當網」公章的人事調整公告稱，由其前妻、公司董事俞渝負責當當公益基金，闞敏(公司監事)改任財務副總裁，不再負責百貨和市場部，並稱在一周內完成交接。不過當當網回覆稱這個公告無效，因為李國慶使用了當當網已經掛失並作廢的公章。

李國慶在微博向員工發文致歉，稱當當現在「處在一個特殊交接期，打擾了。」現在公章、財務章由他控制，勢必會對公司的經營產生影響。「當當沒錯，員工沒錯。我們夫妻大股東之間沒有做好，對大家造成困擾表示歉意」。