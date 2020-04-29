李克強：加速推進網路基建
大陸國務院總理李克強昨（28）日召開國務院常務會議指出，加快推進信息網路等新型基礎設施建設，推動產業和消費升級；瞄準產業升級，引導各方合力建設工業互聯網；並聽取2019年全國兩會建議提案辦理情況匯報。
中國政府網報導，會議指出，加快信息網路等新型基礎設施建設，以「一業帶百業」，既助力產業升級、培育新動能，又帶動創業就業，利當前惠長遠。
因此根據發展需要和產業潛力，推進信息網路等新型基礎設施建設，首先是創新投資建設模式，堅持以市場投入為主，支持多元主體參與建設，鼓勵金融機構創新產品強化服務；加強政府引導和支持，為投資建設提供更多便利。
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