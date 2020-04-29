海底撈董座喊退休 啟動接班計畫

海底撈創始人、董事長張勇宣布將退休，已啟動接班人計畫。除執行董事施永宏任，首席運營官楊小麗，決策委員苟軼群等三位創始人之外，所有員工都有機會參與接班計畫。張勇稱，最快十年內退休。

上游新聞報導，海底撈表示，領導人才接班選拔計畫作為一項十至15年內的長期計畫，是對公司現有行有效的升遷體系的延伸和升級，重點是把海底撈的人才晉升機制進一步強化，在各崗位觀察與判斷，找到符合「愛海底撈、業務熟練、又能洞察人性」標準的領導接班者。

張勇在內部信中表示，今天他依然頭腦清醒，充滿活力。這個時候討論退休似乎早了一點。但凡事預則立，早謀劃終歸會顯得從容些。不管如何十年以後，他就滿60歲。近兩年，四位創始人都特別擔心，擔心自身學習能力跟不上。四個人還特別害怕淪為企業發展的絆腳石。因此，制定接班計畫。