大媽縮手…陸金飾銷量跌五成

受新冠肺炎疫情衝擊，今年第1季大陸黃金消費罕見出現大幅衰退，其中黃金首飾消費比起去年同期跌幅更高達51.06%。央視新聞報導，業內人士分析，大陸黃金產銷雙雙下降，除受疫情影響外，國際金價的變化也是原因之一。

根據中國黃金協會官網消息，中國黃金協會昨（28）日召開線上2020年第1季黃金行業運行情況發布會，中國黃金協會秘書長張永濤表示，疫情爆發以來，大陸全國採取嚴格防控措施，消費需求面臨衝擊，加上金價上漲，黃金首飾和金條消費均受影響。

張永濤說，「一般情況下，春節期間整個銷售量占全年銷售量十分之一左右，疫情襲來之後，整個春節期間的黃金首飾銷售出現大幅下滑。」

中國黃金協會統計，2020年第1季，大陸全國黃金實際消費量148.63噸，與2019年同期相比下降48.20%。其中，黃金首飾92.04噸，下降51.06%；金條及金幣37.67噸，下降46.97%；工業及其他18.92噸，下降32.04%。

但在資本市場上，疫情卻讓黃金避險功能受到追捧，黃金交易價量大增。今年第1季大陸全國黃金平均價格為每盎司1,585.22美元，比2019年同期漲21.58%。

國際金價3月9日來到每盎司1,703.10美元。之後隨著新冠疫情在全球擴散，3月16日降至每盎司1,451.10美元。但在美國聯準會宣布實施無限量化寬鬆後，4月14日創下七年多以來的新高每盎司1,747.43美元。

與此同時，今年第1季，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊達1.8萬噸，年增24%，成交額雙邊達人民幣6.4兆元，增長54.08%。不過，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司董事會秘書陳軍認為，當前金價劇烈波動，不建議做對賭金價的操作。

世界黃金協會中國董事總經理王立新表示，目前來看，礦業和投資領域受疫情影響相對有限，但黃金珠寶消費領域受衝擊最大，這個與世界黃金協會掌握的情況大致相仿。「疫情是全球性的影響，各個國家和地區的消費基本上都受到重大影響。」