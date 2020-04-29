滙豐獲利腰斬 信貸損失暴增

受疫情和油價暴跌拖累，滙豐控股昨（28）日發布第1季財報，不僅獲利腰斬，信貸損失（即呆帳損失）高於預期將增至30多億美元（約新台幣900多億元）。滙豐控股警告，今年預期信貸損失可能攀升至110億美元（約新台幣3,300億元），創下金融危機以來最高水平。

路透報導，滙豐首季獲利不如預期，更預告新冠肺炎將導致全年利潤「大幅下降」。連滙豐香港區業務年衰退12.5%，但仍貢獻集團近九成獲利。

財報顯示，第1季稅前利潤下跌48%，降至32億美元，經調整後下跌51%，至30億美元。營收年跌5%，至133.3億美元。信貸損失高於預期，將增至30多億美元。滙豐控股警告，今年預期信貸損失可能攀升為70至110億美元，創下金融危機以來新高。

滙豐稱，第1季信貸損失增加主要是受到一家新加坡企業拖累，導致滙豐在亞洲地區的信貸損失增加7億美元。這使得調整後的預期信貸損失顧客貸款帳戶總額之中的百分比從去年第1季的0.24%激增至1.18%，激增四倍。

滙豐表示，在疫情爆發的第一階段，石油和天然氣、運輸和可自由支配消費產業面臨的風險突出。疫情對這些行業企業長期前景的影響不確定，可能導致某些貸款的預期損失顯著增加，而這部分可能無法完全被及時發現。在危機時期，信貸欺詐活動往往更為普遍，從而導致預期信貸損失顯著增加。

「新型冠狀病毒疫情爆發對滙豐客戶造成的經濟衝擊，導致今年財務表現變動的主因，」新任行政總裁祁耀年（Noel Quinn）說。

鑒於疫情的嚴重性和不確定性，滙豐認為今年可能難以完成年度財務目標，並可能影響未來股息分紅政策。因此，取消每股普通股0.21美元的第四次中期股息分配，並且在2020年底之前不會就普通股支付季度或中期股息。

此外，滙豐還將按照去年宣布的計畫暫停在2020年和2021年開展普通股回購。滙豐股價昨天上漲1.14%，收港幣39.95元。

疫情未解下，美國幾家最大的銀行當季計提約250億美元不良貸款撥備，歐洲的貸款損失也在增加。滙豐表示，以商業監管和風險的角度看，這次危機將持續很長一段時間。