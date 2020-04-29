滙豐獲利腰斬 信貸損失暴增

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

疫情和油價暴跌拖累，滙豐控股昨（28）日發布第1季財報，不僅獲利腰斬，信貸損失（即呆帳損失）高於預期將增至30多億美元（約新台幣900多億元）。滙豐控股警告，今年預期信貸損失可能攀升至110億美元（約新台幣3,300億元），創下金融危機以來最高水平。

路透報導，滙豐首季獲利不如預期，更預告新冠肺炎將導致全年利潤「大幅下降」。連滙豐香港區業務年衰退12.5%，但仍貢獻集團近九成獲利。

財報顯示，第1季稅前利潤下跌48%，降至32億美元，經調整後下跌51%，至30億美元。營收年跌5%，至133.3億美元。信貸損失高於預期，將增至30多億美元。滙豐控股警告，今年預期信貸損失可能攀升為70至110億美元，創下金融危機以來新高。

滙豐稱，第1季信貸損失增加主要是受到一家新加坡企業拖累，導致滙豐在亞洲地區的信貸損失增加7億美元。這使得調整後的預期信貸損失顧客貸款帳戶總額之中的百分比從去年第1季的0.24%激增至1.18%，激增四倍。

滙豐表示，在疫情爆發的第一階段，石油和天然氣、運輸和可自由支配消費產業面臨的風險突出。疫情對這些行業企業長期前景的影響不確定，可能導致某些貸款的預期損失顯著增加，而這部分可能無法完全被及時發現。在危機時期，信貸欺詐活動往往更為普遍，從而導致預期信貸損失顯著增加。

「新型冠狀病毒疫情爆發對滙豐客戶造成的經濟衝擊，導致今年財務表現變動的主因，」新任行政總裁祁耀年（Noel Quinn）說。

鑒於疫情的嚴重性和不確定性，滙豐認為今年可能難以完成年度財務目標，並可能影響未來股息分紅政策。因此，取消每股普通股0.21美元的第四次中期股息分配，並且在2020年底之前不會就普通股支付季度或中期股息。

此外，滙豐還將按照去年宣布的計畫暫停在2020年和2021年開展普通股回購。滙豐股價昨天上漲1.14%，收港幣39.95元。

疫情未解下，美國幾家最大的銀行當季計提約250億美元不良貸款撥備，歐洲的貸款損失也在增加。滙豐表示，以商業監管和風險的角度看，這次危機將持續很長一段時間。

疫情 新冠肺炎 香港

延伸閱讀

台韓難兄難弟 淪外資提款機

疫情巨浪衝擊！數百萬人還不了卡債 銀行面臨挑戰

紓困貸款無感？民眾黨：拆解金融國家隊債務整合救民眾

超級央行周 擴大寬鬆聚焦

相關新聞

中國大媽不買了？大陸今年首季金飾銷量大跌逾五成

受新冠肺炎疫情衝擊，今年第1季大陸黃金消費罕見出現大幅衰退，其中黃金首飾消費比起去年同期跌幅更高達51.06%。央視新聞...

廣州人力資源產業園 南沙開園

廣州人力資源服務產業園南沙園區28日正式開園，吸引粵港澳大灣區人力資源產業研究院、廣東省人力資源服務中心等單位落戶或入駐，將促進粵港澳大灣區人才高效配置。

G60產業創新中心 落戶上海

長三角G60科創走廊首個產業協同創新中心27日落戶上海臨港松江科技城，拉開了「多地布局、分工合作、功能化差異」的長三角跨區域地市級合作的新篇章。金華（上海）產業協同創新中心的實質性落地，標誌著長三角G60科創走廊產業協同一體化進程正式駛入快車道。

外資控股券商 接連落地

摩根士丹利華鑫證券、高盛高華證券先後完成工商信息變更，摩根大通證券（中國）有限公司在上海「雲開業」……疫情沒有阻擋「資本流動」，國外頂級投行紛紛加大布局中國大陸市場。截至目前已有7家外資控股券商「落地」。

創業板改革、註冊制 徵意見

「中央全面深化改革委員會」第十三次會議昨審議通過「創業板改革並試點註冊制總體實施方案」。當晚，深交所就創業板改革並試點註冊制的相關配套業務規則公開向社會徵求意見。相關意見和建議可於2020年5月11日前以電子郵件形式反饋至shzxgk@szse.cn。

大陸黃金消費 一季度降48%

受疫情影響，2020年一季度中國大陸黃金產量和消費量均下滑，預計二季度生產全面恢復正常。據中國黃金協會28日發布的統計數據顯示，2020年一季度，中國大陸國內原料黃金產量為82.63噸，與2019年同期相比，減產10.14噸，同比下降10.93%。

擺脫冷凍期 廈門台企全速復產

受新冠肺炎疫情影響的廈門，如今已按下復工復產重啟鍵。作為大陸台資企業最集中的城市之一，廈門部分台資企業在危機中積極尋找轉機，生產線加速運轉，開足馬力往前衝。

上海直播帶貨 助台企復產復市

「可以『吃』的奶茶，可以『喝』的蛋糕。這個看起來好特別哦！」27日下午，上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍現身抖音短視頻平台，為台資餐飲品牌「快樂檸檬」的明星產品直播帶貨。

滙豐獲利腰斬 信貸損失暴增

受疫情和油價暴跌拖累，滙豐控股昨（28）日發布第1季財報，不僅獲利腰斬，信貸損失（即呆帳損失）高於預期將增至30多億美元（約新台幣900多億元）。滙豐控股警告，今年預期信貸損失可能攀升至110億美元（約新台幣3,300億元），創下金融危機以來最高水平。

大媽縮手…陸金飾銷量跌五成

受新冠肺炎疫情衝擊，今年第1季大陸黃金消費罕見出現大幅衰退，其中黃金首飾消費比起去年同期跌幅更高達51.06%。央視新聞報導，業內人士分析，大陸黃金產銷雙雙下降，除受疫情影響外，國際金價的變化也是原因之一。

海底撈董座喊退休 啟動接班計畫

海底撈創始人、董事長張勇宣布將退休，已啟動接班人計畫。除執行董事施永宏任，首席運營官楊小麗，決策委員苟軼群等三位創始人之外，所有員工都有機會參與接班計畫。張勇稱，最快十年內退休。

李克強：加速推進網路基建

大陸國務院總理李克強昨（28）日召開國務院常務會議指出，加快推進信息網路等新型基礎設施建設，推動產業和消費升級；瞄準產業升級，引導各方合力建設工業互聯網；並聽取2019年全國兩會建議提案辦理情況匯報。

熱門新聞

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

共軍：美艦今擅闖西沙領海挑釁 極易引發不測事件

荷蘭駐台機構更名 陸駐荷使館提嚴正交涉

澳媒質疑中國反澳輿論真偽 耿爽：你接觸不夠廣

陸媒央視再批龐培歐 稱有四宗罪、突破做人底線

中國大媽不買了？大陸今年首季金飾銷量大跌逾五成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。