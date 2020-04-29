擺脫冷凍期 廈門台企全速復產

受新冠肺炎疫情影響的廈門，如今已按下復工復產重啟鍵。作為大陸台資企業最集中的城市之一，廈門部分台資企業在危機中積極尋找轉機，生產線加速運轉，開足馬力往前衝。

新華社報導，「因為疫情，今年1月底到2月初，我們工廠基本處於停滯狀態，訂單幾乎全部『冷凍』。」廈門東亞機械工業股份有限公司總經理韓文浩說，「當時很擔心，因為疫情讓未來充滿不確定性。」

有著30年歷史、作為空氣壓縮機生產領域的領先者之一，廈門東亞機械工業股份有限公司有員工約700人。「公司2月9日開始陸續復工復產，是同行業第一批復工復產的企業。」韓文浩介紹。

「我們生產的空壓機跟口罩、防護服、噴熔布等防疫物資有強相關性，目前這些行業的需求量相當大，工人們已經全員返崗，加班加點生產，滿足客戶需求。」韓文浩說，復工以來，公司訂單不降反增。下半年將繼續投入研發和技術創新，深耕大陸市場。

「公司近期推出的二級壓縮機，憑藉其節能、高效、穩定的特性，拿到了工信部『能效之星』的認定。下半年將加大力度開發與空氣壓縮機相關的產品，這是一個很有潛力的市場。」韓文浩說。

佳好集團也是廈門第一批復工復產的台資企業。這家主營石材建材產品的企業在廈門、漳州長泰兩地設廠，有上千名員工。該公司副總經理袁玉菁表示，疫情發生後，公司一手抓防疫，一手抓生產，當前已開動全部產能，加緊完成客戶訂單。

公司以日本、歐美為主要目標客戶，受到疫情影響，訂單出現一定幅度下降。「這是考驗企業應變能力的時候。公司調整策略，力爭將損失降到最低。」袁玉菁說，通過大數據，公司第一時間整合不同區域市場信息，開展定制化業務對接，靈活調整付款、交貨方式，給予客戶們便利。同時，公司採取全員營銷模式，積極規劃電商平台，充分開展網絡營銷。

袁玉菁表示，公司下半年重心將轉向大陸市場。「就廈門來說，各個區開發建設都在積極推進，這對我們石材建材行業來說，就是機會。」她說。

廈門台商協會會長吳家瑩表示，廈門規模以上台企已全部有序復工復產，生產線加速運轉。大陸經濟韌性強，持續向好態勢不會改變。