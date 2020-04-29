大陸黃金消費 一季度降48%

長三角G60科創走廊首個產業協同創新中心27日落戶上海臨港松江科技城，拉開了「多地布局、分工合作、功能化差異」的長三角跨區域地市級合作的新篇章。金華（上海）產業協同創新中心的實質性落地，標誌著長三角G60科創走廊產業協同一體化進程正式駛入快車道。

2020-04-29 04:33