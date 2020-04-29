聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸黃金消費 一季度降48%
受疫情影響，2020年一季度中國大陸黃金產量和消費量均下滑，預計二季度生產全面恢復正常。據中國黃金協會28日發布的統計數據顯示，2020年一季度，中國大陸國內原料黃金產量為82.63噸，與2019年同期相比，減產10.14噸，同比下降10.93%。
中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，1至2月份中國大陸礦產金累計產量同比下降19.51%。3月份，隨著大陸國內疫情緩解和金價上漲，重點黃金企業有序復工復產，復工率由2月底的80%迅速提升至98%以上，3月份中國大陸礦產金產量實現同比增長5.55%。山東黃金、紫金礦業一季度礦產金產量逆勢增長。
中國黃金協會副會長兼秘書長張永濤說，預計二季度起，大陸國內黃金生產將全面恢復正常。2020年一季度，中國大陸黃金實際消費量148.63噸，與2019年同期相比下降48.20%。其中，黃金首飾92.04噸，同比下降51.06%；金條及金幣37.67噸，同比下降46.97%。
黃金消費下降，主要是由於疫情導致線下消費大幅減少，疊加金價上漲因素，黃金首飾和金條消費均受到較大影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言