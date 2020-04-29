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創業板改革、註冊制 徵意見

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「中央全面深化改革委員會」第十三次會議昨審議通過「創業板改革並試點註冊制總體實施方案」。當晚，深交所就創業板改革並試點註冊制的相關配套業務規則公開向社會徵求意見。相關意見和建議可於2020年5月11日前以電子郵件形式反饋至shzxgk@szse.cn。

新華社報導，創業板改革並試點註冊制是一項全面系統的制度性改革。為保障創業板改革並試點註冊制順利實施，深交所制定修訂相關業務規則，公開徵求意見的業務規則主要涉及發行上市審核相關業務規則、持續監管相關業務規則、交易相關業務規則三個方面。

此次深交所發布的徵求意見稿包括「深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則（徵求意見稿）」「深圳證券交易所創業板上市公司證券發行上市審核規則（徵求意見稿）」「深圳證券交易所創業板上市公司重大資產重組審核規則（徵求意見稿）」「深圳證券交易所創業板上市委員會管理辦法（徵求意見稿）」「深圳證券交易所行業諮詢專家庫工作規則（徵求意見稿）」「深圳證券交易所創業板股票交易特別規定（徵求意見稿）」。同時，深交所還對「深圳證券交易所創業板股票上市規則」進行修訂，公開徵求意見。

創業板股票上市規則的修訂對創業板上市門檻進行優化，提升市場包容性。修訂稿綜合考慮申請企業的預計市值、收入、凈利潤等指標，制定多元化上市條件，支持不同類型的創新創業企業在創業板上市。

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