廣州人力資源產業園 南沙開園

廣州人力資源服務產業園南沙園區28日正式開園，吸引粵港澳大灣區人力資源產業研究院、廣東省人力資源服務中心等單位落戶或入駐，將促進粵港澳大灣區人才高效配置。

中新社報導，據廣州市南沙區政府介紹，該園區是中國廣州人力資源服務產業園七大園區中，唯一被賦予粵港澳人才合作示範功能定位的園區，未來將打造粵港澳人力資源服務產業集聚區。該園區對入駐企業提供資金扶持，入駐企業最高獎勵10萬元（人民幣，下同）。同時，品牌活動（主會場）永久落戶最高獎勵100萬元，入駐單位引薦企業入園最高獎勵30萬元。

廣州市南沙區人力資源和社會保障局相關負責人表示，該園區將憑藉廣州南沙自貿區的優勢，立足南沙，輻射粵港澳大灣區「9+2」城市群及海外，推動人力資源業務、產品、模式創新，引領大灣區城市群人才高效配置、區域合作，提升人力資源服務能級和國際競爭力。

粵港澳大灣區人力資源產業研究院相關負責人表示，該研究院由廣東省、廣州市、南沙區三級人社部門共同創辦，選擇落地廣州人力資源服務產業園南沙園區，將有助於該研究院對粵港澳大灣區人力資源產業、數字化與智能化轉型、產業與企業生態等重要課題進行研究。