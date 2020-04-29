外資控股券商 接連落地

摩根士丹利華鑫證券、高盛高華證券先後完成工商信息變更，摩根大通證券（中國）有限公司在上海「雲開業」……疫情沒有阻擋「資本流動」，國外頂級投行紛紛加大布局中國大陸市場。截至目前已有7家外資控股券商「落地」。

中新社報導，外資控股券商接連落地釋放何種信號？前海開源基金首席經濟學家楊德龍受訪時表示，這是外資對中國資本市場看好的表現。「因為落地的這些外資控股券商都是鼎鼎大名的國際券商，他們進入中國資本市場說明對中國資本市場的未來非常看好，會給國內資本市場帶來更多的發展機遇」。

外資控股券商的進入，對中國證券行業將產生怎樣的影響？華鑫證券私募基金研究中心總經理傅子恒表示，新增同業競爭者會對既有的國內券商形成競爭衝擊，逼迫境內券商通過各種方式提升自身競爭實力。同時，外部同業者的引入對中國資本市場的國際化，境內券商更多地參與外部業務等方面將帶來增量貢獻。

機遇與挑戰並存，外資控股券商帶來競爭的同時也增加了中國大陸資本市場的國家影響力。「從經濟的角度來看，外資券商的進入將會提高中國資本市場的國際影響力，外資券商也會給國內同行帶來人才和先進的管理經驗，有利於國內券商提高自身的管理水平，與國際券商競爭，同時促使國內券商展開併購重組，做大自身進而與外資券商抗衡。」楊德龍稱。

自2020年4月1日起，中國證監會取消了證券公司外資股比限制，未來是否有更多的外資控股券商出現？楊德龍認為這種趨勢是非常明顯的。「因為中國市場從容量來看是僅次於美國的第二大國際市場，所以會吸引大量的外資券商入駐。境內券商走出去，以及外資券商走進來，都是中國資本市場開放的一部分。中國證券市場不斷對外開放，這是發展的必然趨勢」。

傅子恒也表示，取消證券公司外資股比限制是中國資本市場開放的重大舉措，中國資本市場對外開放步伐穩中有進，進中向好。「未來外資控股、獨資券商也將陸續出現，境內本土券商雖然整體規模較小，但亦具有更熟悉國內市場環境、更具備維持境內客戶穩定性等方面的優勢」。