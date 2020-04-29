G60產業創新中心 落戶上海

長三角G60科創走廊首個產業協同創新中心27日落戶上海臨港松江科技城，拉開了「多地布局、分工合作、功能化差異」的長三角跨區域地市級合作的新篇章。金華（上海）產業協同創新中心的實質性落地，標誌著長三角G60科創走廊產業協同一體化進程正式駛入快車道。

中新社報導，長三角G60科創走廊聯席會議辦公室常務副主任王平表示，G60產業協同創新中心是貫徹落實長三角一體化發展國家戰略，推動G60科創走廊產業鏈一體化發展和深度融合的標誌性項目。

「中心將藉助上海的科技、產業、金融、人才優勢，加速入駐企業的人才吸附力，加快產業孵化、科技研發、科技成果產業化進度，共同打造『科創+產業』一體化示範體。」王平說。

金華市地處浙江省中部，依靠G60滬昆高速大通道，是長三角G60科創走廊重要節點城市。金華市的製造業基礎深厚，「製造+市場」聯動發展是金華的獨特優勢。此次在松江設立「長三角G60金華（上海）產業協同創新中心」，總投資約2億元人民幣，建設集產業孵化、招商引資、招才引智等為一體的科創平台。

平台將依託上海高端人才和科研機構集聚優勢，發揮金華產業特色鮮明、要素聯繫緊密優勢，引導金華市相關優勢產業企業在產業協同創新中心設立研發機構，吸引上海優秀創業團隊項目入駐，帶動高端研發創新資源加速向松江區集聚，引導企業生產製造向金華市集聚的協同創新模式。