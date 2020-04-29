上海直播帶貨 助台企復產復市

「可以『吃』的奶茶，可以『喝』的蛋糕。這個看起來好特別哦！」27日下午，上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍現身抖音短視頻平台，為台資餐飲品牌「快樂檸檬」的明星產品直播帶貨。

為了幫助上海台企加速復工復產復市，26日、27日上海市台協先後舉行了四場直播。張簡珍化身「帶貨達人」，與多位知名台商一起推介品牌、推銷產品。

新華社報導，27日下午在上海徐匯日月光中心舉行的這場直播中，快樂檸檬董事長吳伯超帶著蛋糕奶茶等多款產品亮相，並邀張簡珍一一現場品嘗。「健康，美味。大家快點搶！」張簡珍用超快語速和豐富表情，以及極富感染力的推薦，引來網民紛紛點讚。

參與直播的均是進入大陸市場多年的台資企業，其中既有大陸消費者耳熟能詳的餐飲食品品牌，也包括了不少知名製造業台企。還有旅遊業在滬台商帶著「特色度假酒店暢住卡」等旅遊產品出現在直播現場。

上海是大陸吸引台商投資最多的城市之一，截至2019年末累計批准台商投資項目1.43萬個，吸引合同台資近424億美元。

疫情突如其來，停工停產和消費市場萎縮給台企生產、經營、銷售和市場拓展帶來不利影響。眼下，這些台企正在地方政府的全力支持下加速復工復產復市。

來自上海市台灣事務辦公室的信息顯示，截至4月17日，上海台企整體復工率和員工到崗率已分別達到92.7%和89%。其中，製造業企業已基本復工，生產型服務業企業和生活型服務業企業復工率分別達到九成和七成。

上海市台協相關負責人表示，舉辦此次直播活動，正是希望以數字經濟帶動實體經濟復甦，助力上海台企加快復工復產復市。

「復工復產之後的關鍵在於復銷。」斯米克集團辦公室主任鄭君揚說，上海市台協嘗試直播並由會長親自「帶貨」，不僅讓更多大陸消費者得以了解台企的品牌和產品，也提升台企應對疫情的信心，以及繼續深耕大陸市場的決心。