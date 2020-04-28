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聯想國內工廠招聘逾萬員工 合肥深圳工廠發貨創新高

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
聯想集團在大陸武漢、合肥和深圳三家工廠的產能已100%恢復。（新華社）
聯想集團在大陸武漢、合肥和深圳三家工廠的產能已100%恢復。（新華社）

聯想集團28日對外表示，目前聯想在中國大陸的所有工廠已全部實現復工滿產，招聘新員工逾萬人。其中，通過「共用員工」計畫招聘的短期待業人員近1500名。

《澎湃新聞》報導，聯想集團從2月初復工到4月初聯想武漢基地實現滿產，經歷70天的產能恢復，目前聯想在大陸國內工廠的產能已100%恢復，合肥和深圳工廠甚至在今年第1季創下發貨量的歷史新高。

聯想在大陸設有武漢、合肥和深圳三家工廠。其中，武漢生產基地是目前聯想集團在全球最大、最先進的自有工廠，以移動智慧型終端為主要產品，95%以上出口海外，銷往全球160多個國家和地區。

報導援引聯想武漢生產基地負責人齊岳表示，往年聯想武漢基地的招聘除在湖北省內，也會聚焦河南等勞動資源豐富的大省，省內省外員工比例一般是5:5。

齊岳說，「針對湖北省今年疫情的特點，採取了跟往年不一樣的招聘策略。因為封城等因素，聯想考慮到湖北省內員工外出打工困難，把招聘重點放在湖北省內。目前在職員工已經達到1萬多人，省內和省外員工比例是9:1。」

在疫情暴發之初，聯想集團宣布為位於武漢、合肥、深圳、惠陽、成都五地的工廠招聘臨時工，提供電腦、伺服器、手機組裝、包裝等臨時工作機會，幫助中小企業扛過困難期。

聯想合肥生產基地採取「跨省共用」的辦法，從江浙滬等地招聘700名共用員工。這些共用員工經過快速培訓，被安排在一些比較容易上手、操作相對簡單的崗位上。

武漢 深圳 新冠肺炎

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