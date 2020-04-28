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中國大媽不買了？大陸今年首季金飾銷量大跌逾五成

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為北京市東城區人大常委會副主任王兆康一行，日前前往中金珠寶視察。圖／取自中國黃金協會官網
圖為北京市東城區人大常委會副主任王兆康一行，日前前往中金珠寶視察。圖／取自中國黃金協會官網

新冠肺炎疫情衝擊，今年第1季大陸黃金消費罕見出現大幅衰退，其中黃金首飾消費比起去年同期跌幅更高達51.06%。央視新聞報導，業內人士分析，大陸黃金產銷雙雙下降，除了受疫情影響外，國際金價的變化也是原因之一。

根據中國黃金協會官網消息，中國黃金協會28日召開線上2020年第1季黃金行業運行情況發布會，中國黃金協會秘書長張永濤表示，疫情爆發以來，大陸全國採取嚴格的防控措施，消費需求面臨衝擊，加上金價上漲，使得黃金首飾和金條消費均受到較大影響。

張永濤說，「一般情況下，春節期間整個銷售量占全年銷售量十分之一左右，疫情襲來之後，整個春節期間的黃金首飾銷售出現大幅下滑。」

根據中國黃金協會統計，2020年第1季，大陸全國黃金實際消費量148.63噸，與2019年同期相比下降48.20%。其中，黃金首飾92.04噸，下降51.06%；金條及金幣37.67噸，下降46.97%；工業及其他18.92噸，下降32.04%。

但在資本市場上，疫情卻讓黃金避險功能受到追捧，黃金交易價量大漲。今年第1季大陸全國黃金平均價格為每盎司1,585.22美元，比2019年同期上漲21.58%。

國際黃金價格今年初以每盎司1,517.18美元開盤，之後受美伊衝突、新冠疫情蔓延、原油價格暴跌等事件影響，市場避險情緒上升，國際金價3月9日來到每盎司1,703.10美元。

之後隨著新冠疫情在全球擴散，金融市場出現流動性風險，黃金價格又大幅回調，3月16日降至每盎司1,451.10美元。但在美國聯準會宣布實施無限量化寬鬆後，金價重拾漲勢，4月14日更創下7年多以來的新高每盎司1,747.43美元。

與此同時，今年第1季，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊達1.80萬噸，年比增長24.00%，成交額雙邊達人民幣6.40兆元，增長54.08%。

不過，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司董事會秘書陳軍認為，當前金價劇烈波動，不建議做對賭金價的操作。

世界黃金協會中國董事總經理王立新表示，目前來看，礦業和投資領域受疫情影響相對有限，但黃金珠寶消費領域受衝擊最大，這個與世界黃金協會掌握的情況大致相仿。「疫情是全球性的影響，各個國家和地區的消費基本上都受到重大影響。」

中國黃金協會表示，目前國外疫情蔓延使得中國黃金出口也受到影響，儘管黃金首飾加工企業已陸續復工，但加工訂單量少難以實現完全復產。

中國黃金協會稱，消費需求萎縮亦傳導至生產端。據中國黃金協會統計，今年第1季，大陸原料黃金產量為82.63噸，與2019年同期相比，減產10.14噸，降幅達10.93%。

金價 珠寶 新冠肺炎

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