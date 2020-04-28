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海底撈張勇喊退休 已啟動接班人計畫

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
海底撈創始人、董事長張勇宣布將退休，已啟動接班人計畫。圖／中新社
海底撈創始人、董事長張勇宣布將退休，已啟動接班人計畫。圖／中新社

海底撈創始人、董事長張勇昨晚宣布將退休，已啟動接班人計畫。除執行董事施永宏任，首席運營官楊小麗，決策委員苟軼群等三位創始人之外，所有員工都有機會參與接班計畫。張勇稱，最快十年內退休。

上游新聞報導，海底撈表示，領導人才接班選拔計畫作為一項十至15年內的長期計畫，是對公司現有行有效的升遷體系的延伸和升級，重點是把海底撈的人才晉升機制進一步強化，在各崗位觀察與判斷，找到符合「愛海底撈、業務熟練、又能洞察人性」標準的領導接班者。

海底撈今（28）日股價漲1.06%，收港幣33.250元。

張勇在內部信中稱，今天他依然頭腦清醒，充滿活力。這個時候討論退休似乎早了一點。但凡事預則立，早謀劃終歸會顯得從容些。不管如何十年以後，他就滿60歲。近兩年，四位創始人都特別擔心，擔心自身學習能力跟不上。四個人還特別害怕淪為企業發展的絆腳石。因此，制定接班計畫。

張勇在文中所說的「四個人」分別是他本人、施永宏、苟軼群、楊小麗。張勇夫婦1994年和施永宏夫婦一起創辦海底撈火鍋，楊小麗和苟軼群分別在1995年和1999年加入海底撈。四人都是海底撈的第一代管理者。

張勇回顧，「想想他們剛認識我的年紀，1985年，施永宏15歲；1995年，楊小麗17歲，1999年，苟軼群27歲。初次見面的場景還歷歷在目。」

對於為何上述三人不能接班的原因，張勇表示，「他們三個沒有什麼明顯的缺點，唯一的原因就是太貴了，對未來的董事會來講，性價比確實不高。」

海底撈 張勇 火鍋

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