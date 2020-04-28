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雷軍喊話董明珠：10億人民幣賭約再一次

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
格力電器董事長董明珠與小米科技董事長雷軍七年前立下10億人民幣（約7057萬美元）「營業額賭局」，近日兩人現身央視，雷軍再次約賭，但董明珠似乎給了軟釘子。圖／影片截圖
格力電器董事長董明珠與小米科技董事長雷軍七年前立下10億人民幣（約7057萬美元）「營業額賭局」，近日兩人現身央視，雷軍再次約賭，但董明珠似乎給了軟釘子。圖／影片截圖

格力電器董事長董明珠與小米科技董事長雷軍七年前立下10億人民幣（約7057萬美元）「營業額賭局」，近日兩人現身央視，雷軍再次約賭，但董明珠似乎給了軟釘子。

中國商界對「10億賭約」印象深刻，2013年12月12日，在中國經濟年度人物頒獎典禮上，雷軍向董明珠喊話，「請全國人民作證，五年之內，如果我們（小米）的營業額擊敗格力的話，董明珠董總輸我1塊錢就行了。」最後是格力險勝。

近日在央視《新聞1+1》節目中，雷軍表示，格力也是中國製造業的代表，祝福格力在危機面前也能夠加油，能夠順利度過這次危機，「我們共同加油，看看這五年董大姐跟我的打賭是不是還要繼續？」

但對於雷軍今年的賭約，董明珠沒應允也沒拒絕，她說「我跟雷軍很熟悉，也是朋友了，希望以後能夠互相促進，用一種更大的，更好的優質競爭心態，同時希望通過競爭拿出更好的研究水平來，我們都是一個目的，推動社會進步，這就是我們要做的。」

隨後主持人白岩松追問道，「還會再說什麼線上線下嗎？這個賭還會用打嗎？」董明珠表示，隨著時間的推移，線上線下已經是一種新的模式，不存在線上打線下或者線下打線上，只是用更快捷的方式讓消費者感受到這種運營模式給他們帶來的便利。

董明珠 人民幣

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