快訊

錢櫃5董事鞠躬道歉！全台門市停止營業一週 罹難家屬賠償100萬

中國大使逼死捷克參議院長？訪台前猝死 遺族控訴「恐嚇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華星光電計畫在武漢 布局第二條柔性OLED生產線

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
武漢華星光店內的自動化生產線。圖／企查查
武漢華星光店內的自動化生產線。圖／企查查

TCL集團旗下華星光電，計劃在目前光谷t3、t4兩大項目基礎上，繼續投建t5項目，這將是華星在漢部局的第二條柔性OLED生產線，目前已經進入規劃階段，投資可能達到人民幣數百億元。

湖北日報報導，TCL集團董事長李東生27日抵達武漢，對在疫情中堅持生產的傑出員工進行表彰，武漢華星光電在疫情期間一直沒有停工，7000名員工在職生產，並在過去幾個月裡新招聘員工2000餘人。

李東生表示，位於光谷智能製造產業園的武漢華星光電研發生產基地，緊鄰t3、t4項目的t5項目用地已經預留，下一條柔性OLED生產線，目前已進入規劃階段，尚未確定啟動的具體時間，但即將提上日程的t5項目，未來產能將超過目前t4項目規模，投資可能達數百億元。

此外，對於t4，華星也計畫將人民幣350億投資增至人民幣390億元，產能將從每月45k增至48k，另一條t3產線也增加了超過人民幣10億元的投資。

2014年，投資人民幣160億元的武漢華星t3項目在光谷啟動，是大陸首條6代LTPS（低溫多晶矽）顯示面板生產線；2019年，投產3年的t3項目，產值突破人民幣百億元大關，成為湖北省首家產值超百億元的半導體顯示面板企業，目前佔據全球產能的20%。

2017年，武漢華星6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產線（t4項目）開工。這個投資人民幣350億元的項目，成為了大陸首條柔性折疊顯示螢幕生產線，算上後期追加的投資，t4項目總投資已達人民幣390億元。

李東生指出，儘管疫情有所影響，但這兩條面板線一直保持著穩定生產，武漢華星光電第1季銷售收入與去年同期基本持平，非常不容易。

2019年，武漢華星光電柔性螢幕量產出貨，今年第1季，t4項目一期進入產能爬坡階段，t4項目二期、三期均在緊鑼密鼓展開，進入廠房裝修階段，明年下半年武漢華星t4工廠將全面達產。

新浪財經報導，受疫情影響，TCL科技產能滑坡，但全年目標保持不變，李東生表示，TCL華星第1季產能損失15%，第2季能夠達到預期，剛剛開了經營分析會，全年武漢華星的目標保持不變，上半年丟失的產量在下半年追回來。

他指出，受疫情影響，供應鏈環節一些物料沒能保證供應，會影響產量，影響最大的還是在第2季，第3季開始市場會逐步的恢復正常，因此第2季是比較艱難。

武漢 人民幣 新冠肺炎

延伸閱讀

TCL李東生：全球顯示產業鏈將是中韓之爭

太害怕被傳染新冠肺炎 武漢男竟腦出血

陳時中：台精準防疫戰略不變 普篩不符效益

武漢「清零」轉向常態化防控 中央指導組離鄂返京

相關新聞

海底撈張勇喊退休 已啟動接班人計畫

海底撈創始人、董事長張勇昨晚宣布將退休，已啟動接班人計畫。除執行董事施永宏任，首席運營官楊小麗，決策委員苟軼群等三位創始...

中國大陸上網人數破9億 手機上網比例達99.3%

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今天（28日）發佈第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。報告顯示中國大陸網友規模達...

滬指收跌5點 2800關失而復得

中國大陸股市28日上下震盪，收盤時，上證指數收跌5點，2800點關口失而復得。市場交投活躍，兩市成交合計增逾21%至67...

雷軍喊話董明珠：10億人民幣賭約再一次

格力電器董事長董明珠與小米科技董事長雷軍七年前立下10億人民幣（約7057萬美元）「營業額賭局」，近日兩人現身央視，雷軍再次約賭，但董明珠似乎...

華星光電計畫在武漢 布局第二條柔性OLED生產線

TCL集團旗下華星光電，計劃在目前光谷t3、t4兩大項目基礎上，繼續投建t5項目，這將是華星在漢部局的第二條柔性OLED...

TCL李東生：全球顯示產業鏈將是中韓之爭

TCL集團董事長李東生表示，這一輪疫情會加速顯示行業的洗牌，過去幾年總體是供過於求，產業的競爭環境比較嚴重，儘管三星和L...

大陸要求各地景區堅持防疫優先 推動實施預約制度

大陸「五一」黃金周假期將至，本次假期有5天，是12年來最長的一次。然而，在新型冠狀病毒肺炎疫情之下，中國大陸民眾計劃出門...

深圳失業率2.18% 首季保持在低位

深圳市人力資源和社會保障局局長孫福金26日在「深圳市進一步穩定和促進就業若干政策措施」新聞發布會上稱，今年第一季度深圳城鎮新增就業3.3萬人，登記失業率為2.18%，繼續保持在低位。

陸工業企業利潤 同比下降逾3成

大陸國家統計局27日公布數據顯示，1至3月份，中國大陸規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元人民幣，同比下降36.7%，降幅比1至2月份收窄1.6個百分點。其中，3月份，規模以上工業企業利潤總額同比下降34.9%，降幅比前兩月收窄3.4個百分點。

未因疫大傷 浙江生產總值略降

今年一季度，浙江全省生產總值為13114億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比下降5.6%。

高德打車無人車 上海募用戶體驗

高德打車27日宣布接入AutoX無人車，並在上海啟動體驗招募活動，報名通過的民眾，可通過高德打車平台呼叫無人車，在上海市府指定許可的自動駕駛範圍內免費體驗。

上海智慧養老 首批12應用場景需求

上海市民政局聯合上海市經濟和信息化委員會27日對外發布首批12個智慧養老應用場景需求。上海市民政局副局長蔣蕊表示，這些場景有的是長期困擾亟待解決的，有的則是新冠疫情期間產生的一些新需求。比如，機構無接觸智能消毒場景、機構出入管控場景，這些原本經常碰到的場景，在新冠疫情期間養老機構封閉管理中產生了更高、更迫切的要求。

熱門新聞

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

緋聞風暴 蔣凡接班阿里夢碎

中國大陸反駁歐盟報告指控散播假消息 自稱也是受害者

愛奇藝違法落地？ 行政院跨部會處理中

荷蘭駐台機構更名 陸駐荷使館提嚴正交涉

報復美國？陸發布新網路安全審查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。