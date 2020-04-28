華星光電計畫在武漢 布局第二條柔性OLED生產線

TCL集團旗下華星光電，計劃在目前光谷t3、t4兩大項目基礎上，繼續投建t5項目，這將是華星在漢部局的第二條柔性OLED生產線，目前已經進入規劃階段，投資可能達到人民幣數百億元。

湖北日報報導，TCL集團董事長李東生27日抵達武漢，對在疫情中堅持生產的傑出員工進行表彰，武漢華星光電在疫情期間一直沒有停工，7000名員工在職生產，並在過去幾個月裡新招聘員工2000餘人。

李東生表示，位於光谷智能製造產業園的武漢華星光電研發生產基地，緊鄰t3、t4項目的t5項目用地已經預留，下一條柔性OLED生產線，目前已進入規劃階段，尚未確定啟動的具體時間，但即將提上日程的t5項目，未來產能將超過目前t4項目規模，投資可能達數百億元。

此外，對於t4，華星也計畫將人民幣350億投資增至人民幣390億元，產能將從每月45k增至48k，另一條t3產線也增加了超過人民幣10億元的投資。

2014年，投資人民幣160億元的武漢華星t3項目在光谷啟動，是大陸首條6代LTPS（低溫多晶矽）顯示面板生產線；2019年，投產3年的t3項目，產值突破人民幣百億元大關，成為湖北省首家產值超百億元的半導體顯示面板企業，目前佔據全球產能的20%。

2017年，武漢華星6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產線（t4項目）開工。這個投資人民幣350億元的項目，成為了大陸首條柔性折疊顯示螢幕生產線，算上後期追加的投資，t4項目總投資已達人民幣390億元。

李東生指出，儘管疫情有所影響，但這兩條面板線一直保持著穩定生產，武漢華星光電第1季銷售收入與去年同期基本持平，非常不容易。

2019年，武漢華星光電柔性螢幕量產出貨，今年第1季，t4項目一期進入產能爬坡階段，t4項目二期、三期均在緊鑼密鼓展開，進入廠房裝修階段，明年下半年武漢華星t4工廠將全面達產。

新浪財經報導，受疫情影響，TCL科技產能滑坡，但全年目標保持不變，李東生表示，TCL華星第1季產能損失15%，第2季能夠達到預期，剛剛開了經營分析會，全年武漢華星的目標保持不變，上半年丟失的產量在下半年追回來。

他指出，受疫情影響，供應鏈環節一些物料沒能保證供應，會影響產量，影響最大的還是在第2季，第3季開始市場會逐步的恢復正常，因此第2季是比較艱難。