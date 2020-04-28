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TCL李東生：全球顯示產業鏈將是中韓之爭

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
TCL集團董事長李東生。記者林宸誼／攝影
TCL集團董事長李東生。記者林宸誼／攝影

TCL集團董事長李東生表示，這一輪疫情會加速顯示行業的洗牌，過去幾年總體是供過於求，產業的競爭環境比較嚴重，儘管三星和LG要退出LCD，但仍會在半導體顯示等其他領域繼續發展，日本和台灣相信沒有能力再做投資，所以未來中韓將是主要的競爭主體。

他還提到，手機行業受疫情影響很大，導致螢幕供應需求下降，TCL在產品結構方面正在進行調整，開拓一些中尺寸的市場，包括電腦顯示器和車載顯示器等。

騰訊科技報導，李東生27日抵達武漢，履行2月時許下的戰疫成功後，為員工補發獎勵的約定，他談到這一輪疫情會加速顯示行業的洗牌，過去幾年總體是供過於求，產業的競爭環境比較嚴重，這次疫情使全球市場的需求有一個階段性的下滑，加快了整個行業的重組。

李東生指出，前段時間南韓的三星和LG要退出LCD，但仍會在半導體顯示等其他領域繼續發展，從這個格局來看，日本和台灣在半導體顯示產業，相信沒有能力再做投資，所以未來中韓將是主要的競爭主體。

他認為，大陸企業在大尺寸的LCD產業將會取得領先優勢，在中小尺寸特別是OLED、QLED、MiniLED新的顯示技術方面會有一場競爭和博弈，目前在這些新技術領域南韓企業在很多方面是有一定領先的優勢，但這個領先是能夠超越的。

李東生進一步解釋中韓在半導體顯示的各自優勢和劣勢，大陸企業的優勢是製造業的效率比較高，整個產業的結構比較好，結構性的成本也比較低，所以在大尺寸的顯示領域，大陸企業在全球的市占率將會持續增長，在未來三年左右的時間，相信大陸企業將會成為大尺寸液晶顯示的一個主導者。

他提到，在柔性OLED領域，三星現在是最強的，占了80%以上的市佔率，且過去幾年在這個領域也繼續投資，強化競爭優勢，建立競爭壁壘，所以大陸企業要在這個領域趕上南韓企業，能夠在競爭中逐步的縮小距離，進而超越，還需要做很大的努力。

李東生認為，在下一代顯示技術當中，大陸企業和南韓國企業差距並不大，大家對技術方向的認同都基本一致，在下一代技術領域大螢幕，噴墨列印、印刷是一個方向，然後QLED技術也是一個方向，今年mini LED產品的性能，將會超越白光OLED大螢幕產品，價格更加有優勢，因此mini LED會成為在近期和未來一段時間高階顯示主流。

半導體 南韓

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