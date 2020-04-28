中國大陸上網人數破9億 手機上網比例達99.3%

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今天（28日）發佈第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。報告顯示中國大陸網友規模達9.04億，手機上網比例達99.3%。

據澎湃新聞，該報告從網路基礎建設、使用網路人數規模及結構、網路應用發展、網路政務應用發展和網路安全等方面，展示了2019年下半年至今年年初中國網路發展的狀況。

該報告顯示，截至今年3月，中國大陸網友規模達9.04億，較2018年底增長7508萬，網路普及率達64.5%；大陸網路購物用戶規模達7.10億，網路消費作為數字經濟的重要組成部分，在促進消費市場蓬勃發展方面正在發揮日趨重要的作用。

受疫情影響，今年網路娛樂類應用用戶規模和使用率均有較大幅度提升。截至今年3月，網路視訊會議已成為僅次於即時通信的第二大互聯網應用類型。短片平台在努力擴展海外市場的同時，與其他行業的融合趨勢愈發顯著，尤其在帶動貧困地區經濟發展上作用明顯。

截至今年3月，中國大陸在線教育用戶規模達4.23億，較2018年底增長110.2%。數據顯示，疫情期間多個在線教育應用的日活躍用戶數達到千萬以上。