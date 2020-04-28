上海智慧養老 首批12應用場景需求

上海市民政局聯合上海市經濟和信息化委員會27日對外發布首批12個智慧養老應用場景需求。上海市民政局副局長蔣蕊表示，這些場景有的是長期困擾亟待解決的，有的則是新冠疫情期間產生的一些新需求。比如，機構無接觸智能消毒場景、機構出入管控場景，這些原本經常碰到的場景，在新冠疫情期間養老機構封閉管理中產生了更高、更迫切的要求。

中新社報導，蔣蕊說，養老機構人員聚集，老年人自我防護能力弱，是傳染病的高危易感人群。尤其疫情期間，消毒工作成為常態，頻次和範圍加大，對隔離對象和疑似病人房間消殺更存在安全風險，非常需要無接觸智能消毒機器人等設備。此外，養老機構各類人員進出頻繁，平時的出入管理就有較大難度，疫情期間的管理就更為困難。

當天發布的12個應用場景需求，包括老年人臥床護理場景、機構無接觸式智能消毒場景、老年人智能相伴場景等等。蔣蕊說，這只是發布了首批智慧養老應用場景需求，今後相關部門還將定期向社會發布新的場景需求，「產品和服務要體現人性化、有溫度，不宜簡單替代老年人尚有的生活能力」。

上海是中國大陸最早進入人口老齡化且老齡化程度最高的城市，截至2019年年底，上海市60周歲以上戶籍老年人已達518.12萬人，占全市戶籍人口的35.2%。其中，80周歲以上的高齡老人達81.98萬人，占戶籍老年人口的15.8%。智慧養老在滬逐漸發展。

上海市經濟和信息化委員會方面表示，相關信息化發展專項資金從2013年以來累計投入近2500萬元人民幣，支持智慧養老項目，帶動社會投資超過1.7億元人民幣。