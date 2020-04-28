高德打車無人車 上海募用戶體驗

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

高德打車27日宣布接入AutoX無人車，並在上海啟動體驗招募活動，報名通過的民眾，可通過高德打車平台呼叫無人車，在上海市府指定許可的自動駕駛範圍內免費體驗。

中新社報導，呼叫無人車RoboTaxi與呼叫普通網約車操作相同，用戶在手機端輸入起點和終點即可完成呼叫，接到訂單後，無人車會根據乘客起點位置在附近安全停車，行駛過程中，無人車可以智能識別前方紅綠燈、周邊的車輛和行人，以及道路兩側設施等，根據訂單行程合理規畫路線。

AutoX負責人表示，自動駕駛汽車行駛過程中無須人為干涉，但根據相關法規要求，在無人車示範應用的第一階段，每輛車內均會配備安全員。

無人駕駛在人力成本、效率上擁有優勢，也讓其未來商業落地充滿吸引力。麥肯錫發布報告稱，中國大陸有潛力成為自動駕駛領域最大的市場，目前百度、滴滴、阿里、騰訊等眾多企業正通過自研、合作、投資等多種方式入局中國大陸自動駕駛。

一系列利好政策也在近期推出：2月，大陸11個部委聯合發布「智能汽車創新發展戰略」，明確提出到2025年實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產，高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用；3月，大陸工信部發布了「關於推動5G加快發展的通知」，提出促進「5G﹢車聯網」協同發展要求；近日印發的「上海市促進在線新經濟發展行動方案（2020-2022年）」也明確指出，上海將推進智能網聯汽車商業化場景應用，探索自動駕駛出租車等出行新方式，打造智慧出行服務鏈。

中國交通運輸協會共享出行分會秘書長榮建表示，隨著技術的逐漸成熟，自動駕駛可大幅提升出行的安全和效率，為乘客提供統一、優質的出行服務，此次高德聯合AutoX啟動無人車用戶體驗，開啟無人駕駛技術商業化進程重要一步。

上海

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