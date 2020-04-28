未因疫大傷 浙江生產總值略降

今年一季度，浙江全省生產總值為13114億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比下降5.6%。

中新社報導，浙江省一季度經濟運行情況新聞發布會27日在杭州舉行。浙江省統計局總統計師王美福在會上分析稱，3月份，浙江省主要經濟指標已全面回升，工業、投資、出口、網絡零售額等實現增長，經濟社會發展大局穩定。下階段有望延續回升向好態勢。從浙江經濟運行基本盤分析，疫情沒有「傷筋動骨」，未傷及經濟生產力。

分產業看，今年一季度，浙江省第一產業增加值為335億元，同比下降0.7%；第二產業增加值為4930億元，同比下降11.0%；第三產業增加值為7849億元，同比下降1.5%。

從降幅最大的第二產業看，浙江省規模以上工業增加值從1-2月的大幅下降已轉為3月份小幅增長：一季度，該省規模以上工業增加值同比下降10.2%，其中3月份同比增長1.3%。

從拉動經濟的「三駕馬車」看，一季度浙江省固定資產投資同比下降5.2%，其中3月份投資同比增長7.1%；一季度浙江省社會消費品零售總額5334億元，同比下降14.7%，其中3月份降幅收窄至7.8%；一季度出口4415億元，同比下降10.4%，3月份同比增長5.6%。

「總的來看，一季度，在突如其來的新冠肺炎疫情衝擊下浙江經濟社會大局保持穩定。但國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。」王美福表示，浙江將主動應對化解風險，更有力地幫助企業度過難關，確保高水平全面建成小康社會。