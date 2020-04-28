陸工業企業利潤 同比下降逾3成

大陸國家統計局27日公布數據顯示，1至3月份，中國大陸規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元人民幣，同比下降36.7%，降幅比1至2月份收窄1.6個百分點。其中，3月份，規模以上工業企業利潤總額同比下降34.9%，降幅比前兩月收窄3.4個百分點。

中新社報導，隨企業復工復產加快，工業產品銷售開始回暖，3月份中國大陸規模以上工業企業利潤降幅有所收窄。

大陸國家統計局工業司副司長張衛華解讀數據時稱，3月份工業企業利潤呈現多項積極變化。多數行業利潤有所改善。3月份，41個工業大類行業中，28個行業利潤增速比1至2月份加快或降幅收窄，其中8個行業利潤實現增長，比1至2月份增加4個。

值得一提的是，先進製造業利潤改善比較明顯。3月份，製造業利潤同比下降34.6%，降幅比1至2月份收窄8.1個百分點。高技術製造業利潤實現增長，同比增長0.5%，1至2月份為下降37.1%；戰略性新興產業利潤下降9.1%，降幅收窄30.7個百分點。

生活必需品行業利潤也大幅改善。3月份，農副食品加工行業利潤同比增長28.7%，增速比1至2月份加快26.5個百分點；食品製造業利潤下降16.4%，降幅收窄17.1個百分點。在此帶動下，3月份消費品製造業利潤下降8.7%，降幅收窄7.8個百分點。

此外，私營、小型、外資企業利潤降幅不同程度收窄。3月份，私營企業利潤同比下降20.1%，降幅比1至2月份收窄16.5個百分點；小型企業利潤下降17.0%，降幅收窄23.7個百分點；外商及港澳台商投資企業利潤下降38.9%，降幅收窄14.7個百分點。

但張衛華也直言，雖然3月份規模以上工業企業利潤狀況有所改善，但受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上昇較多、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業利潤降幅仍然較大，盈利形勢仍不容樂觀。