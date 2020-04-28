深圳失業率2.18% 首季保持在低位

深圳市人力資源和社會保障局局長孫福金26日在「深圳市進一步穩定和促進就業若干政策措施」新聞發布會上稱，今年第一季度深圳城鎮新增就業3.3萬人，登記失業率為2.18%，繼續保持在低位。

中新社報導，該措施包括經濟與就業政策聯動、減負穩崗擴就業、聚焦重點群體就業、兜牢民生底線、開展技能培訓、提昇就業服務質量等六個方面，21條。預計2020年深圳社會保險費減免可為企業減負280億元（人民幣，下同），發放失業保險穩崗返還約60億元；全年將發放創業擔保貸款超過10億元，城鎮新增就業人數15萬元。

孫福金說，一季度深圳全市就業局勢繼續保持總體穩定。社會保險費減免90.55億元，返還失業保險費48.22億元，惠及企業48.69萬家，涉及職工1017萬人次。

對於高校畢業生群體，孫福金表示，深圳將扶持對象範圍從應屆高校畢業生和離校未就業高校畢業生擴大至畢業2年內的高校畢業生，力爭面向應屆高校畢業生招聘崗位占比達70%以上。加大對畢業學年困難學生的就業扶持，提高求職創業補貼標準。將吸納建檔立卡貧困勞動力就業補貼標準從3000元提高到5000元。

深圳市人力資源和社會保障局副局長吳軍軍表示，對於生活困難又不符合失業保險金領取條件的失業人員，按每人5000元給予一次性的臨時生活補助。

就業困難人員靈活就業的可以享受社會保險補貼，就業困難人員領取三年社會保險補貼後，仍未實現穩定就業的，還可以延長享受一年。