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劉鶴發聲 大陸證監會進駐瑞幸咖啡調查造假始末

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
瑞幸咖啡在美國納斯達克（NASDAQ）上市不足1年，因造假風波，引發美股中概股巨烈震盪。（新浪微博圖片）
瑞幸咖啡在美國納斯達克（NASDAQ）上市不足1年，因造假風波，引發美股中概股巨烈震盪。（新浪微博圖片）

大陸瑞幸咖啡（luckin coffee）財務造假事件，震驚社會。據悉，中國證監會已經派駐調查組進駐多日，多位審計人員也正在對瑞幸的財務狀況進行審計，所有高管全部被盤查。

據多維新聞，瑞幸咖啡被大陸公安、工商部門全部接管，造假庫源被挖走，全部數據上交。大陸財聯社引述知情人士表示，4月27日上午10時，僅工商近30人接管瑞幸公司，所有高管全部被盤查。

一位接近證監會的人士表示，2020年3月1日起施行的經修訂後的中共「證券法」，賦予證監會「長臂管轄」權：在境外的證券發行和交易活動，擾亂境內市場秩序，損害境內投資者合法權益的，依照本法有關規定處理並追究法律責任。

距離瑞幸咖啡4月2日公開承認造假的醜聞已經過去近一個月。此前，在瑞幸咖啡自爆財務造假後的第二天，中國證監會即在其官方微信公眾號發文，強烈譴責瑞幸的造假行為。

4月15日，中共副總理、金融委主任劉鶴在會議上指出，一些上市企業無視法律和規則，涉及財務造假等侵害投資者利益的惡劣行為。監管部門要依法加強投資者保護，提高上市公司質量，確保真實、準確、完整、及時的信息披露，壓實中介機構責任，對造假、欺詐等行為從重處理，堅決維護良好的市場環境，更好發揮資本市場服務實體經濟和投資者的功能。

22日，中國銀保監會再次就咖啡造假事件發聲：「瑞幸咖啡財務造假事件性質惡劣、教訓深刻，銀保監會將堅決支持、積極配合主管部門依法嚴厲懲處，對財務造假行為始終保持零容忍的態度，共同維護好良好的市場環境。」

同時，針對瑞幸此前申請的董責險，銀保監會副主席曹宇稱，瑞幸咖啡在上市前買了董責險，保單共有4層，總（責任）限額2,500萬美元，涉及境內外十幾家保險公司。有的保險公司對這項業務還做了再保分出。據瞭解，目前保險公司已經收到瑞幸咖啡的理賠申請，鑑於案情比較複雜，相關調查還在進行中，有關理賠工作還存在着一定不確定性。將督促相關保險公司依照保單的合同規定依法合規妥善處理。

背上中國互聯網企業最快海外IPO（企業股票首次公開發行）光環，在美國納斯達克上市不足1年，以不斷燒錢補貼消費者和瘋狂展店模式，在短短兩年時間高速擴張為中國最大咖啡連鎖運營商的瑞幸咖啡，在4月2日晚突然「翻車」爆雷，收入造假22億人民幣，面臨破產風險，陷入上市以來的最大危機。

咖啡 保險 中共

延伸閱讀

瑞幸造假爆雷 陸資赴美IPO開始大舉撤退

中國金融委：加大逆週期調節 從重處理公司造假

大陸金融委：對造假、欺詐從重處理

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