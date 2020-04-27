香港淨流入大陸黃金量 3月勁增近2倍

港府今（27）日公布，3月由香港淨流入大陸的黃金量按月勁升1.96倍，為三個月來最多，終止連續兩個月的跌勢；新冠病毒疫情下帶動避險需求。

路透報導，據香港統計處數據顯示，3月香港對大陸的黃金總出口（本地出口及轉口）為14,208公斤（14.208噸），按年大增1.8倍；減去自大陸進口的黃金量685公斤，月內由香港淨流入大陸的黃金總量，自2月的4,567公斤，急增至13,523公斤。

今年首季，香港淨流入大陸黃金量為27,432公斤，年減75%。

3月現貨金連續二個月下跌，回落0.32%，跌幅擴大至0.864%，但季度計首季度為連續六個季度上升。

大陸3月底官方儲備資產中，黃金儲備為1,007.9億美元，月減0.57億美元。不過以盎司計，3月底黃金儲備為6,264萬盎司，連續第七個月持平在該水平。