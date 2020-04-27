大陸Q1手機銷量OPPO奪冠 vivo、華為緊追在後

移動互聯網大數據檢測平台Trustdata今（27）日發布「2020年Q1中國移動互聯網行業發展分析報告」，第1季大陸手機銷量排行OPPO奪冠，出貨量占21.4%，vivo和華為緊隨其後，分別為20.5%和20.2%。

快科技報導，需要注意的是，這裡面的華為和榮耀兩個品牌是分開統計的，如果合併統計，則華為（含榮耀）品牌出貨量占29.9%。

小米出貨占10.3%，排在第四，蘋果出貨占10.1%，位列第五。

總體來說，在Trustdata的統計中，華為（含榮耀）、小米、OPPO、vivo合計出貨占高達82.1%，蘋果僅10.1%，其他品牌合計剩7.8%。

2020年以來，各大廠商紛紛推出5G手機，雖然受到疫情影響，大陸智能手機手機銷量均下降，但是3月5G手機銷量堅挺，甚至超過以往的銷量紀錄。

同日，大陸信息通信研究院泰爾終端實驗室統計分析，2020年第1季申請上網的手機產品106款，其中5G手機57款，款型占53.77%，與2019年第4季相比，增長14.7個百分點。

數據顯示，2020年第1季申請手機中，4G手機37款，款型占34.91%，與去年同期相比，4G手機款型比率下降49.5個百分點，與2019年第4季相比，下降8.1個百分點。2G手機款型占11.32%。