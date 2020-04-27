聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里調查緋聞結果：蔣凡被除名合夥人 祭4處分
阿里最年輕合夥人、淘寶天貓總裁蔣凡陷入桃色新聞，其妻子在網路上點名「中國第一網紅」張大奕，讓她遠離蔣凡。阿里巴巴集團今（27）日宣布調查處理結果，蔣凡被除名合夥人，與張大奕無任何利益輸送行為。
澎湃新聞報導，該調查由阿里巴巴集團廉正部成立特別調查組進行。根據調查，由阿里巴巴集團管理層處理，阿里合夥人委員會也對此專項審議。
張大奕則是服裝店模特出身「微博第一帶貨網紅」、現任電商公司如涵控股CMO（首席營銷官、行銷長）。調查組就阿里集團對如涵電商的投資，以及張大奕所有淘寶、天貓店鋪的入駐、活動、引流、交易等做全面內、外部調查。
調查指出，阿里在2016年投資如涵電商的決策與蔣凡無關；蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店鋪的經營活動並無任何利益輸送行為。
不過，調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。經阿里巴巴管理層討論決定對蔣凡作以下處分：一、管理層提議並得到合夥人委員會批准，即日起取消阿里合夥人身份。二、記過處分。三、降級，職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）。四、取消上一財年度所有獎勵。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言