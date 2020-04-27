阿里調查緋聞結果：蔣凡被除名合夥人 祭4處分

阿里最年輕合夥人、淘寶天貓總裁蔣凡陷入桃色新聞，其妻子在網路上點名「中國第一網紅」張大奕，讓她遠離蔣凡。阿里巴巴集團今（27）日宣布調查處理結果，蔣凡被除名合夥人，與張大奕無任何利益輸送行為。

澎湃新聞報導，該調查由阿里巴巴集團廉正部成立特別調查組進行。根據調查，由阿里巴巴集團管理層處理，阿里合夥人委員會也對此專項審議。

張大奕則是服裝店模特出身「微博第一帶貨網紅」、現任電商公司如涵控股CMO（首席營銷官、行銷長）。調查組就阿里集團對如涵電商的投資，以及張大奕所有淘寶、天貓店鋪的入駐、活動、引流、交易等做全面內、外部調查。

調查指出，阿里在2016年投資如涵電商的決策與蔣凡無關；蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店鋪的經營活動並無任何利益輸送行為。

不過，調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。經阿里巴巴管理層討論決定對蔣凡作以下處分：一、管理層提議並得到合夥人委員會批准，即日起取消阿里合夥人身份。二、記過處分。三、降級，職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）。四、取消上一財年度所有獎勵。