快訊

「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克在陸加速零售創新 攜手紅杉中國基金

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
星巴克中國今（27）日宣布與投資機構紅杉資本中國基金達成戰略合作，聚焦新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作。照片／截圖微博
星巴克中國今（27）日宣布與投資機構紅杉資本中國基金達成戰略合作，聚焦新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作。照片／截圖微博

星巴克中國今（27）日宣布與投資機構紅杉資本中國基金達成戰略合作，在新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作，合力加速星巴克中國的數位化創新步伐。

和訊網報導，雙方未來戰略合作中，星巴克將積極探索零售業務各個層面的數位化創新機會，憑借數據化分析、建模和決策能力，尋找創造性的解決方案，加強營運前後台業務，以機器學習和智能化預測工具對星巴克在大陸不斷增長的零售業務進行管理，並通過精準的實時庫存管理，優化星巴克供應鏈。

上個月，星巴克在大陸宣布打造集咖啡烘焙與智能化倉儲物流於一體的可持續性發展的咖啡創新產業園。

上周，星巴克中國還發起「GOODGOOD星善食™主義」行動，推出了全新植物膳食和植物奶飲品系列，進一步倡導星巴克全球的可持續發展目標。

星巴克 咖啡

延伸閱讀

今明兩天快喝爆！星巴克4月「買一送一」尾聲，加碼5/1全品項第二杯半價

咖啡控最強好康懶人包！星巴克聯手711「買一送一」爽喝到6月、85度C新品防疫優惠全都有

廣州星巴克員工疑似確診 36層大廈全部人員需檢測

今明兩天衝一波！星巴克4月「首波買一送一」別錯過、新推母親節預購再送買一送一券

相關新聞

原油寶事件擴大 陸上千投資人擬提告 中行軟化

中國銀行期貨產品「原油寶」事件擴大，已有上千名投資人要告中行，中行態度軟化「將在法律框架下承擔應有責任」。外界估計若全賠...

星巴克在陸加速零售創新 攜手紅杉中國基金

星巴克中國今（27）日宣布與投資機構紅杉資本中國基金達成戰略合作，在新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作，合力加速星巴克...

香港財政司長陳茂波：香港金融風險仍屬可控

香港政府財政司司長陳茂波近日表示，儘管新冠肺炎疫情對香港經濟和金融市場造成壓力，香港的金融風險仍屬可控水平。特區政府會繼...

大陸外資控股券商增至7家 高盛、摩根完成工商變更

天眼查數據顯示，高盛高華證券和摩根士丹利華鑫證券的工商信息均變更，高盛集團和摩根士丹利分別取代高盛（亞洲）和摩根士丹利亞...

易綱：保持流動性充裕、貨幣信貸合理增長

中國人民銀行行長易綱今（27）日在大陸雜誌「經濟研究」發文稱，要統籌新冠疫情防控和經濟社會發展，根據形勢發展變化實施好逆...

大陸Q1規模以上工業企業利潤年降36.7%

大陸國家統計局今（27）日公告，3月全國規模以上工業企業利潤總額年降34.9%，降幅收窄；第1季累計利潤下降36.7%，...

中間價今上調100點 人民幣即期開高反彈

美元指數小幅震盪，人民幣中間價今（27）日報7.0703，上調100點，上一交易日中間價報7.0803。人民幣即期今早隨...

潼南稻蝦共生 小龍蝦大本營

天氣轉暖，小龍蝦美食逐漸回到市民餐桌。26日，正在重慶市潼南區崇龕鎮稻蝦綜合種養示範基地內巡塘的「80後」滕文強表示，當地小龍蝦從4月10日開始上市，近日每天銷售量都在500斤以上，每斤售價20多元（人民幣，下同）。

陸最大功率熱汽輪機 「德陽造」投運

近日，總部在四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）研製的大陸最大功率－125MW亞臨界一次再熱背壓式抽汽供熱汽輪機，在江西九江東港區化纖化工基地成功投運。

粵港澳海關 查侵權貨15.3萬件

大陸海關總署廣東分署一級巡視員梁金成26日在廣東省政府新聞辦公室舉行的發布會上表示，知識產權邊境保護是海關的一項重要職責，2019年，粵港澳三地海關聯合開展3次保護知識產權聯合執法行動，針對重點商品、重點渠道加強正面監管，一共查獲15.3萬件涉嫌侵權貨物，形成大灣區海關知識產權保護的合力。

杭州GDP 今年增長目標為6.5%

杭州市第十三屆人民代表大會第五次會議26日開幕，杭州市代市長劉忻作政府工作報告時介紹，建議2020年GDP增長目標為6.5%左右，這是該市近年首次將這一數字下調至7%以下。同時杭州提出加快培育發展新動能，包括培育在線購物、在線教育等「宅經濟」，以促進經濟復甦轉穩。

疫情助雲轉型 台青直播帶台貨

4月25日下午，浙江省玉環市大麥嶼港區的台灣商品體驗館裡，一家叫作「台寶我家」的店鋪特別熱鬧。前來採購的消費者發現，熟悉的店鋪忽然化身網路直播間，不時傳出帶著濃濃台灣味的主播聲音：「這個真的超好的，買它！」原來，這是一場名為「台灣青年帶台貨」的新零售直播活動，由浙江玉環的8位台青台商發起。

熱門新聞

保持超精準社交距離 小學生上課頭戴「一米帽」萌翻

當當網創辦人李國慶「奪公司章」 副總：已報警處理

查獲近億個不合格口罩 大陸官籲「良心品質」

中國：口罩是良心品質 但中外標準不一

陸版夫妻的世界 爭權、包養、染梅毒 網友：編劇不敢寫

原油寶事件擴大 陸上千投資人擬提告 中行軟化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。