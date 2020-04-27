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星巴克在陸加速零售創新 攜手紅杉中國基金
星巴克中國今（27）日宣布與投資機構紅杉資本中國基金達成戰略合作，在新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作，合力加速星巴克中國的數位化創新步伐。
和訊網報導，雙方未來戰略合作中，星巴克將積極探索零售業務各個層面的數位化創新機會，憑借數據化分析、建模和決策能力，尋找創造性的解決方案，加強營運前後台業務，以機器學習和智能化預測工具對星巴克在大陸不斷增長的零售業務進行管理，並通過精準的實時庫存管理，優化星巴克供應鏈。
上個月，星巴克在大陸宣布打造集咖啡烘焙與智能化倉儲物流於一體的可持續性發展的咖啡創新產業園。
上周，星巴克中國還發起「GOODGOOD星善食™主義」行動，推出了全新植物膳食和植物奶飲品系列，進一步倡導星巴克全球的可持續發展目標。
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