大陸外資控股券商增至7家 高盛、摩根完成工商變更
天眼查數據顯示，高盛高華證券和摩根士丹利華鑫證券的工商信息均變更，高盛集團和摩根士丹利分別取代高盛（亞洲）和摩根士丹利亞洲成為控股股東。再加上日前被證監會核准外資控股的瑞信方正證券，目前已有七家外資控股券商「就位」。
券商中國報導，自今年4月1日起，大陸證監會已經取消證券公司外資股比限制，可100%持股，就外資控股券商高管此前的表態來看，能預判接下來會有多家外資獨資券商出爐。
4月26日，天眼查數據顯示，高盛高華證券工商信息於日前發生變更，高盛集團取代高盛（亞洲）成為外方股東，股權比率上，高盛集團持股比增至51%，北京高華證券持股比變為49%。公司註冊資本由人民幣8億元變更為10.94億元，增36.73%。
此外，摩根士丹利華鑫證券的股權信息也於日前發生變更，摩根士丹利取代摩根士丹利亞洲成為外方股東，法定代表人由俞洋變更為錢菁，錢菁在摩根士丹利華鑫證券擔任董事、總經理，且在摩根士丹利擔任董事總經理。
一個月前，3月27日，證監會核准高盛集團對高盛高華的持股比從33%增至51%，同日核准摩根士丹利對摩根士丹利華鑫證券的持股比將從49%升至51%。
至此，大陸境內已經有7家外資控股券商，除了上述3家，還有瑞銀證券、摩根大通證券（中國）、野村東方國際證券以及滙豐前海證券。其中，滙豐前海證券於2017年8月成立，為CEPA10框架下推動深港金融合作而成立，大陸首家港資控股券商。
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