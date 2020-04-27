易綱：保持流動性充裕、貨幣信貸合理增長

中國人民銀行行長易綱今（27）日在大陸雜誌「經濟研究」發文稱，要統籌新冠疫情防控和經濟社會發展，根據形勢發展變化實施好逆周期調節，將保持流動性合理充裕和貨幣信貸合理增長，支持重要物資生產企業、短期受疫情衝擊較大企業，保障企業合理資金需求。

澎湃新聞報導，易綱發表一篇題為「再論中國金融資產結構及政策含義」的文章指出，疫情對大陸經濟的影響是暫時的，境內經濟韌性強、潛力大，高質量發展的基本面不會變化。

他表示，發展好直接融資尤其是股權融資，才能夠減少對銀行債權融資的過度依賴，從而實現在穩住槓桿率的同時，保持金融對實體經濟支持力度不減的目標。創新完善金融支持方式，為保持經濟穩定發展創造適宜的貨幣金融環境。

他又認為，要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度，讓投資者真正通過自我決策，在承擔風險的同時相應獲得投資收益。完善證券市場法律體系，健全金融特別法庭，完善訊息披露制度。發展多層次股權融資市場，支持私募股權投資發展，讓市場機制充分發揮作用，鼓勵創新發展。

關於有效分散及有序化解風險方面，易綱表示，要加強頂層設計，穩妥有序推進改革和開放，處理好金融對內對外開放、人民幣滙率形成機制改革和資本項目可兌換這「三駕馬車」之間的關係，實現相互協調，漸進、穩步向前推進。此外，亦要管理好金融機構風險。

在管理房地產風險方面，易綱指出，要堅持穩字當頭，穩中求進，着力穩地價、穩房價、穩預期，加強對房地產市場融資狀況的全面監測，按照「因城施策」原則，強化對房地產金融的逆周期宏觀審慎管理，監測居民債務收入比和房地產貸款的集中度。