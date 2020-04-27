快訊

「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

易綱：保持流動性充裕、貨幣信貸合理增長

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行行長易綱稱，將保持流動性合理充裕和貨幣信貸合理增長，支持重要物資生產企業、短期受疫情衝擊較大企業，保障企業合理資金需求。照片／新浪網
中國人民銀行行長易綱稱，將保持流動性合理充裕和貨幣信貸合理增長，支持重要物資生產企業、短期受疫情衝擊較大企業，保障企業合理資金需求。照片／新浪網

中國人民銀行行長易綱今（27）日在大陸雜誌「經濟研究」發文稱，要統籌新冠疫情防控和經濟社會發展，根據形勢發展變化實施好逆周期調節，將保持流動性合理充裕和貨幣信貸合理增長，支持重要物資生產企業、短期受疫情衝擊較大企業，保障企業合理資金需求。

澎湃新聞報導，易綱發表一篇題為「再論中國金融資產結構及政策含義」的文章指出，疫情對大陸經濟的影響是暫時的，境內經濟韌性強、潛力大，高質量發展的基本面不會變化。

他表示，發展好直接融資尤其是股權融資，才能夠減少對銀行債權融資的過度依賴，從而實現在穩住槓桿率的同時，保持金融對實體經濟支持力度不減的目標。創新完善金融支持方式，為保持經濟穩定發展創造適宜的貨幣金融環境。

他又認為，要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度，讓投資者真正通過自我決策，在承擔風險的同時相應獲得投資收益。完善證券市場法律體系，健全金融特別法庭，完善訊息披露制度。發展多層次股權融資市場，支持私募股權投資發展，讓市場機制充分發揮作用，鼓勵創新發展。

關於有效分散及有序化解風險方面，易綱表示，要加強頂層設計，穩妥有序推進改革和開放，處理好金融對內對外開放、人民幣滙率形成機制改革和資本項目可兌換這「三駕馬車」之間的關係，實現相互協調，漸進、穩步向前推進。此外，亦要管理好金融機構風險。

在管理房地產風險方面，易綱指出，要堅持穩字當頭，穩中求進，着力穩地價、穩房價、穩預期，加強對房地產市場融資狀況的全面監測，按照「因城施策」原則，強化對房地產金融的逆周期宏觀審慎管理，監測居民債務收入比和房地產貸款的集中度。

實體經濟 房地產 易綱

延伸閱讀

大陸全國人大常委會召開視訊會議 將確定兩會會期

哈利、梅根將在洛杉磯找新家 專家警告恐有危險後果

美企多無意撤離大陸

危機入市 上海土豪瘋搶豪宅

相關新聞

原油寶事件擴大 陸上千投資人擬提告 中行軟化

中國銀行期貨產品「原油寶」事件擴大，已有上千名投資人要告中行，中行態度軟化「將在法律框架下承擔應有責任」。外界估計若全賠...

星巴克在陸加速零售創新 攜手紅杉中國基金

星巴克中國今（27）日宣布與投資機構紅杉資本中國基金達成戰略合作，在新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作，合力加速星巴克...

香港財政司長陳茂波：香港金融風險仍屬可控

香港政府財政司司長陳茂波近日表示，儘管新冠肺炎疫情對香港經濟和金融市場造成壓力，香港的金融風險仍屬可控水平。特區政府會繼...

大陸外資控股券商增至7家 高盛、摩根完成工商變更

天眼查數據顯示，高盛高華證券和摩根士丹利華鑫證券的工商信息均變更，高盛集團和摩根士丹利分別取代高盛（亞洲）和摩根士丹利亞...

易綱：保持流動性充裕、貨幣信貸合理增長

中國人民銀行行長易綱今（27）日在大陸雜誌「經濟研究」發文稱，要統籌新冠疫情防控和經濟社會發展，根據形勢發展變化實施好逆...

大陸Q1規模以上工業企業利潤年降36.7%

大陸國家統計局今（27）日公告，3月全國規模以上工業企業利潤總額年降34.9%，降幅收窄；第1季累計利潤下降36.7%，...

中間價今上調100點 人民幣即期開高反彈

美元指數小幅震盪，人民幣中間價今（27）日報7.0703，上調100點，上一交易日中間價報7.0803。人民幣即期今早隨...

潼南稻蝦共生 小龍蝦大本營

天氣轉暖，小龍蝦美食逐漸回到市民餐桌。26日，正在重慶市潼南區崇龕鎮稻蝦綜合種養示範基地內巡塘的「80後」滕文強表示，當地小龍蝦從4月10日開始上市，近日每天銷售量都在500斤以上，每斤售價20多元（人民幣，下同）。

陸最大功率熱汽輪機 「德陽造」投運

近日，總部在四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）研製的大陸最大功率－125MW亞臨界一次再熱背壓式抽汽供熱汽輪機，在江西九江東港區化纖化工基地成功投運。

粵港澳海關 查侵權貨15.3萬件

大陸海關總署廣東分署一級巡視員梁金成26日在廣東省政府新聞辦公室舉行的發布會上表示，知識產權邊境保護是海關的一項重要職責，2019年，粵港澳三地海關聯合開展3次保護知識產權聯合執法行動，針對重點商品、重點渠道加強正面監管，一共查獲15.3萬件涉嫌侵權貨物，形成大灣區海關知識產權保護的合力。

杭州GDP 今年增長目標為6.5%

杭州市第十三屆人民代表大會第五次會議26日開幕，杭州市代市長劉忻作政府工作報告時介紹，建議2020年GDP增長目標為6.5%左右，這是該市近年首次將這一數字下調至7%以下。同時杭州提出加快培育發展新動能，包括培育在線購物、在線教育等「宅經濟」，以促進經濟復甦轉穩。

疫情助雲轉型 台青直播帶台貨

4月25日下午，浙江省玉環市大麥嶼港區的台灣商品體驗館裡，一家叫作「台寶我家」的店鋪特別熱鬧。前來採購的消費者發現，熟悉的店鋪忽然化身網路直播間，不時傳出帶著濃濃台灣味的主播聲音：「這個真的超好的，買它！」原來，這是一場名為「台灣青年帶台貨」的新零售直播活動，由浙江玉環的8位台青台商發起。

熱門新聞

保持超精準社交距離 小學生上課頭戴「一米帽」萌翻

當當網創辦人李國慶「奪公司章」 副總：已報警處理

查獲近億個不合格口罩 大陸官籲「良心品質」

中國：口罩是良心品質 但中外標準不一

陸版夫妻的世界 爭權、包養、染梅毒 網友：編劇不敢寫

原油寶事件擴大 陸上千投資人擬提告 中行軟化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。