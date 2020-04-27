大陸Q1規模以上工業企業利潤年降36.7%

大陸國家統計局今（27）日公告，3月全國規模以上工業企業利潤總額年降34.9%，降幅收窄；第1季累計利潤下降36.7%，降幅比1至2月收窄1.6個百分點。

大陸國家統計局官網顯示，3月工業企業利潤呈現四大變化，一是多數行業利潤改善。3月，41個工業大類行業中，28個行業利潤增速比1至2月加快或降幅收窄，其中八個行業利潤實現增長，比1至2月增加四個。主要行業中，電子、酒飲料茶製造業利潤增速由負轉正；煤炭開採、電氣機械、化工行業利潤分別下降7.6%、28.6%和45.3%。

二是先進製造業利潤改善比較明顯。3月，製造業利潤年降34.6%，降幅比1至2月收窄8.1個百分點。高技術製造業利潤實現增長，年增0.5%，1至2月為下降37.1%；戰略性新興產業利潤下降9.1%，降幅收窄30.7個百分點。

三是生活必需品行業利潤大幅改善。3月，農副食品加工行業利潤年增28.7%，食品製造業利潤下降16.4%。3月消費品製造業利潤下降8.7%，降幅收窄7.8個百分點。

四是私營、小型、外資企業利潤降幅不同程度收窄。3月，私營企業利潤年降20.1%；小型企業利潤下降17.0%；外商及港澳台商投資企業利潤下降38.9%，降幅收窄14.7個百分點。

官方表示，雖然3月規模以上工業企業利潤狀況有所改善，但受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上升較多、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業利潤降幅仍然較大，盈利形勢仍不容樂觀。

下階段，在抓好常態化疫情防控的同時，抓實抓細各項促進經濟社會發展的政策措施，積極幫扶企業紓難解困，穩住經濟基本盤，促進工業經濟平穩運行。