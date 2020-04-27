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杭州GDP 今年增長目標為6.5%
杭州市第十三屆人民代表大會第五次會議26日開幕，杭州市代市長劉忻作政府工作報告時介紹，建議2020年GDP增長目標為6.5%左右，這是該市近年首次將這一數字下調至7%以下。同時杭州提出加快培育發展新動能，包括培育在線購物、在線教育等「宅經濟」，以促進經濟復甦轉穩。
中新社報導，報告顯示，2019年杭州全市地區生產總值完成15373億元人民幣，增長6.8%，總量排名中國城市第九。其中，數字經濟持續引領杭州發展。2019年，杭州實施數字產業化、產業數字化、城市數字化的「三化融合」，目前該市5G商用和產業化進度加快，建成基站數居中國國內城市首位；開展製造業數字化改造行動，新增上雲企業超過1.5萬家；深入推進城市大腦建設…2019年，杭州數字經濟核心產業增加值增長15.1%。
談及2020年，劉忻表示，杭州將持續做強數字經濟和製造業高質量發展「雙引擎」。包括繼續做強電子商務、信息軟件、雲計算等優勢產業，拓展區塊鏈技術應用領域，支持5G、量子通信等產業發展；大力發展智能製造，實現規上工業企業數字化改造覆蓋率90%以上等。
劉忻還表示，2020年杭州將拓展都市經濟、幸福經濟、未來經濟三大新藍海，推進新基建、新消費、新製造、新電商、新健康、新治理。
諸多個「新」的背後，顯示出杭州對新動能培育的格外重視。報告中提到，杭州將加快推進5G網絡、數據中心、工業互聯網等「新基建」；發展「夜經濟」「首店經濟」、假日節慶經濟，加快布局建設新零售示範街區；以及推動數字經濟與製造業、服務業深入融合，培育在線購物、在線教育、在線娛樂等「宅經濟」。
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