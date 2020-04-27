杭州GDP 今年增長目標為6.5%

4月25日下午，浙江省玉環市大麥嶼港區的台灣商品體驗館裡，一家叫作「台寶我家」的店鋪特別熱鬧。前來採購的消費者發現，熟悉的店鋪忽然化身網路直播間，不時傳出帶著濃濃台灣味的主播聲音：「這個真的超好的，買它！」原來，這是一場名為「台灣青年帶台貨」的新零售直播活動，由浙江玉環的8位台青台商發起。

2020-04-27 02:08