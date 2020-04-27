疫情助雲轉型 台青直播帶台貨

4月25日下午，浙江省玉環市大麥嶼港區的台灣商品體驗館裡，一家叫作「台寶我家」的店鋪特別熱鬧。前來採購的消費者發現，熟悉的店鋪忽然化身網路直播間，不時傳出帶著濃濃台灣味的主播聲音：「這個真的超好的，買它！」原來，這是一場名為「台灣青年帶台貨」的新零售直播活動，由浙江玉環的8位台青台商發起。

大陸新冠肺炎疫情趨緩，各地積極復工與復產；對浙江省玉環市工作的台青來說，面對疫情的衝擊，促成他們「雲轉型」，嘗試直播帶台貨。參與活動的台青們認為，選擇這個時間點勇敢嘗試新零售、探索「雲轉型」思變求存，恰逢其時。

一個半小時的直播首秀，效果意外不錯。線上觀看人數，玉環當地的傳媒中心直播平台，吸引了5.13萬當地消費者進入直播間參與秒殺，微博直播平台累計有超過500萬人次觀看。事先精挑細選的26種優惠福利價商品被秒殺一空，即時成交達到725單。看著不少網友留言「哭訴」沒搶到熱門商品，首次當主播的台青們，總算放下了心。

其實，隨著「新零售」遍地開花，大量新興業態不斷發展壯大，推動傳統零售必須反覆運算升級。這一點對於「台寶我家」的經營者楊苡苓來說，感受特別深刻。雖然她此前沒有試過直播，但對大陸直播帶貨界的「一哥」李佳琦和「一姐」薇婭，卻是耳熟能詳。

「他們帶貨的時候不會太刻意，語言也不會過度誇大。但是一個很普通的東西，都可以描述得很深入人心，莫名都會想拍下去。」楊苡苓說，雖然自己很緊張，事前擔心直播的時候會詞窮，但看過很多直播之後，發現還是展露自己的真性情會更自在。

除了本身就從事台灣商品銷售的楊苡苓，其他幾位參與本次直播帶貨的台青台商來自各行各業。在鏡頭面前直播帶貨，對他們而言其實並不是件容易的事，但是為了走出新的路，他們還是來了。

直播帶貨是當前的商業潮流，許多不為人知的好東西、好產品，一夕之間就能變身賣斷貨的「網紅」。剛開始投身其中的台灣青年們，思路非常清晰；他們的新零售第一哩路，瞄準玉環的當地消費者。

作為「台青直播帶台貨」的試水之作，參與活動的台青特別將場地選在浙台（玉環）經貿合作區內的台灣商品體驗館，並且聯合玉環當地最有人氣的傳媒中心，以主持人與在玉環創業、就業的8位台青台商互動帶貨，並且在「無限玉環」App和玉環廣播等當地平台同步直播。而直播銷售的商品，特別選擇在大陸、特別是玉環有人氣的種類，以秒殺價、福利價的形式促銷。

參加活動的台青表示，將線下管道拓展到線上銷售，在網路直播和電商平台上尋找轉型提升的答案，希望從「雲端」中找到信心。

據了解，玉環大麥嶼港區的海峽兩岸（玉環）商品交易物流中心，已經規劃了一攬子扶持計畫，今年將與浙江廣電好易購、新藍網、浙江經視、淘寶、雲集等平台合作，對台青台商進行直播技巧、選品技巧的培訓；並且邀請網紅進行一帶一手把手的直播帶貨實踐等一系列線上直播帶貨活動。

「疫情算是我們嘗試直播帶貨的原因之一。但了解到大陸直播帶貨的魅力之後，我們也一直想嘗試。剛好借由這個機會，得到很多人的幫助，然後就開了這個頭。」對楊苡苓和更多在浙江玉環的台灣青年台商們來說，危機一定也會是轉機。