陸最大功率熱汽輪機 「德陽造」投運

近日，總部在四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）研製的大陸最大功率－125MW亞臨界一次再熱背壓式抽汽供熱汽輪機，在江西九江東港區化纖化工基地成功投運。

125MW亞臨界一次再熱背壓式抽汽供熱汽輪機組，是配套賽得利（中國）纖維有限公司年產100萬噸差別化化學纖維項目的熱電聯產項目。該機組採用一次再熱技術，進汽壓力高，進汽流量大，刷新了大陸大型背壓機組的紀錄。投運後，一方面能實現孤網運行，向整個園區提供電力供給；另一方面，能向化纖工業流程供熱，同時還可為園區以外的熱用戶供熱。該機組的成功投運，標誌著以大型高效供熱機組為動力核心的化工園區架構正式上線，開啟了大陸熱電聯產技術領域發展的新篇章。

「東汽」還有多個項目近期陸續成功併網運行，跑出了新冠肺炎疫情期間復工復產的「加速度」。在印尼東加里曼丹EMBALUT2×100MW電廠擴建工程項目現場，由「東汽」供貨的兩台汽輪機組一次性完成可靠性試驗，各項指標優良。該項目的成功投運，將極大緩解加里曼丹島電力供應緊張局面，為當地經濟發展提供可靠的電力保障。

在內蒙古赤峰富龍2×50MW背壓型熱電聯產項目現場，由「東汽」自主研製的高效大功率供暖背壓機也成功併網，將為當地中心城區集中、穩定、高品質供暖，提供有力保障。