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粵港澳海關 查侵權貨15.3萬件
大陸海關總署廣東分署一級巡視員梁金成26日在廣東省政府新聞辦公室舉行的發布會上表示，知識產權邊境保護是海關的一項重要職責，2019年，粵港澳三地海關聯合開展3次保護知識產權聯合執法行動，針對重點商品、重點渠道加強正面監管，一共查獲15.3萬件涉嫌侵權貨物，形成大灣區海關知識產權保護的合力。
中新社報導，梁金成表示，廣東省內海關通過推進知識產權備案和案件辦理全程無紙化；提供知識產權狀況預確認服務；利用互聯網、政策宣講會、送法進企業、組織侵權貨物銷毀等活動，推動社會各界對海關打擊侵權假冒工作的認識，增強進出口企業的知識產權意識，還與電商平台合作，拓寬跨境電商反侵權情報的線索來源，提高執法的針對性。
在開展系列專項整治行動方面，廣東省內海關開展針對貨運渠道、跨境電商渠道以及互聯網領域侵權的專項執法行動。2019年，廣東省內海關實際扣留進出口侵權貨物2400萬件，占同期中國大陸海關五成，侵權貨物種類主要是箱包、鞋類、服裝以及電子設備，侵權類別主要是商標和專利權。廣東省內海關成功阻止了侵權貨物在中國與104個國家或地區之間流通，保護了359個權利人的知識產權，培育外貿競爭新優勢。
梁金成表示，接下來，廣東省內海關在做好常態化疫情防控的同時，推進復工復產達產，繼續組織實施知識產權保護專項行動。
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