潼南稻蝦共生 小龍蝦大本營

天氣轉暖，小龍蝦美食逐漸回到市民餐桌。26日，正在重慶市潼南區崇龕鎮稻蝦綜合種養示範基地內巡塘的「80後」滕文強表示，當地小龍蝦從4月10日開始上市，近日每天銷售量都在500斤以上，每斤售價20多元（人民幣，下同）。

中新社報導，地處北緯30度的潼南兩江橫貫、淺丘帶壩，年均氣溫17攝氏度，具有偏酸性的土壤和便利的灌溉條件。目前該區大力推廣稻蝦共生種養等方式，養殖小龍蝦面積達5萬畝，年產8000餘噸，從事生態小龍蝦養殖經營規模主體200餘家，八成小龍蝦銷往上海、南京、成都等城市，產值近5億元，已成大陸西南地區最大生態小龍蝦養殖基地。

「稻蝦共生種養是潼南小龍蝦養殖的主要方式，通過構建稻蝦連作和共作系統，可實現水稻每畝單產400至500公斤，小龍蝦每畝單產80至100公斤，畝均收入在6000元以上，更高的可達一萬餘元。」重慶市潼南區農業水產中心主任張波說。

潼南全年氣溫高於湖北地區，小龍蝦上市時間比湖北早一個月，被稱為「潼南紅」的小龍蝦具有個體肥大、蝦腹白淨等特點，潼南現已形成集科研示範、良種選育、苗種繁殖、龍蝦養殖、加工出口、餐飲服務、冷鏈物流、精深加工於一體的產業化格局。

「目前全鎮有360餘戶民眾發展稻蝦種養殖，人均年收入10多萬元。」重慶市潼南區壽橋鎮黨委委員米永平說，由於小龍蝦養殖對資金、技術、勞動力等要求不是很高，可以快速推廣帶動普通農戶發展。

當天，2020重慶潼南首屆生態小龍蝦節系列活動啟幕，潼南將以觀稻田龍蝦、品生態美食、遊美麗鄉村、助消費扶貧等方式，邀民眾嘗美味、賞美景。