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鼓勵偷拍女生宿舍？小米副總裁致歉：將謹慎言行

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
小米集團副總裁常程在微博的一篇宣傳文案，引起大陸網友撻伐，「對面女生宿舍」會讓人誤以為是偷拍。照片／截圖微博
小米集團副總裁常程在微博的一篇宣傳文案，引起大陸網友撻伐，「對面女生宿舍」會讓人誤以為是偷拍。照片／截圖微博

小米集團副總裁常程日前在微博發表一則手機文宣案，引發網友撻伐，有鼓勵偷拍女生宿舍的疑慮，常程今（26）日發文致歉，未來將謹慎言行。

4月24日，常程在微博一篇宣傳文案引起了網友質疑，內文稱，「發布會故事備選：空投八倍鏡 籃球場上歡呼，別人看見你得分，我卻看見你的褲襠開裂了。對面女生宿舍每個精致打扮美女的背後都有一個的窩……」

此段文案被網友質疑低俗，有網友表示，「對面女生宿舍」會讓人誤以為是偷拍。

常程表示，他的一條微博文案言論不當，對公共空間發言的嚴謹性理解認識嚴重不足，影響很壞，引起網友不適，也給所有關心和喜愛我們的用戶造成巨大的困擾，讓大家失望。他真的錯了，大家的批評全部接受。

「此事是我個人失誤，與其他同事和我們的用戶無關，請大家不要對他們有誤解。在此我誠懇致歉，今後必定謹慎言行，懇請大家持續監督，幫助我改進，謝謝大家。也請各位用戶、米粉幫我轉發我的致歉。」常程在致歉中表示。

宿舍 偷拍

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