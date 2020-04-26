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深圳第1季GDP下滑6.6％ 消費零售額降22.9％
深圳市統計局今（26）日公布第1季經濟數據，GDP總值為人民幣5,785.60億元，年降6.6%。全市規模以上工業增加值年降13.7%。固定資產投資回升較快。
澎湃新聞網報導，第1季，深圳市GDP產值方面，第一產業增加值為人民幣5.21億元，下降9.8%；第二產業增加值為人民幣1,929.80億元，下降14.1%；第三產業增加值為人民幣3,850.58億元，下降1.8%。
此外，第1季，深圳全市規模以上工業增加值年降13.7%，比1至2月收窄4.8個百分點。先進製造業和高技術製造業增加值分別下降9.5%和10.2%，分別比1至2月收窄6.4和4.8個百分點。
固定資產投資回升較快，第1季，深圳市固定資產投資年降16.1%，比1至2月回升6.8個百分點。其中，房地產開發投資增2.1%，非房地產開發投資下降28.2%。
社會消費品零售總額降幅較大，全市社會消費品零售總額為人民幣1,533.77億元，年降22.9%，其中，商品零售下降21.9%，餐飲收入下降30.8%。
進出口總額降幅縮小，據海關統計，第1季全市進出口總額為人民幣5,747.81億元，年降11.7%。出口總額為2,915.90億元，下降21.1%；進口總額為人民幣2,831.91億元，增速由負轉正，增長0.7%。
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