深圳第1季GDP下滑6.6％ 消費零售額降22.9％

曾是中國政法大學教師的夏華僅任教一年就跑去商場當售貨員，經商26年來，她勇於承擔風險，敢提供創新服務，打造出服飾集團依文，但也兩度碰上嚴重疫情，包括2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及2020年的新冠肺炎，對於在危機中找生路有深刻體驗。

2020-04-26 13:58