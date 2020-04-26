大陸已查獲近9000萬個問題口罩

新冠肺炎疫情爆發以來，中國大陸口罩品質一直受到質疑，大陸全國打擊侵權假冒工作領導小組辦公室主任、國家市場監管總局副局長甘霖最近指出，迄今共查獲問題口罩8904.6萬個。

據星島網報導，甘霖指出，大陸市場監管總局會同網信辦、公安部、生態環境部、商務部、衛生健康委、海關總署、藥監局等8個部門聯合開展打擊整治非法製售口罩等防護產品專項行動，截至24日，全國市場監管部門共出動執法人員1192.7萬人次，檢查經營戶是1589.5萬戶，查獲問題口罩8904.6萬個，查獲其他問題的防護用品41.8萬件，查獲問題消殺用品的貨值是760.9萬元人民幣，累計查辦非法製售口罩等防護用品案件是29906宗，其中立案查處案件26605宗，罰沒款3.5億元人民幣，案值3.1億元人民幣，移送公安機關案件757宗。

甘霖表示，下一步，市場監管總局一方面繼續保持打擊製售假冒偽劣防護用品的高壓態勢，另一方面，也大力推進放管服改革，著力優化營商環境，助力復工復產复商復市，助力疫情防控和經濟社會發展。