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共度難關 房協減租擴大至75%

世界日報 / 香港新聞組／香港26日電

因應疫情衝擊，香港政府產業署及市建局提供租金寬減措施後，房協也計畫跟進，將轄下商場租戶的租金寬減擴大至75%，由4月開始為期半年，較低收入的住宅租戶也將獲得租金減免。

港媒報導，房協行政總裁陳欽勉昨日表示，房協去年下半年已因應連串社會事件而向租戶提供減半租金，而上月延長措施半年，相關措施讓房協上年度少收逾1億元。

在公屋租金方面，陳欽勉表示，房協轄下出租屋邨設有租金援助計畫，將對有短暫經濟困難的租戶提供協助。由4月1日起申請資格進一步放寬：租戶若家庭總入息低於申請限額介乎50%至75%之間可減租四分之一，領取綜援租戶同樣可申請租援

除了麙租，疫情還影響到房協的建屋進度，陳欽勉指出，疫情初期水泥供應一度暫停，影響部分項目地基工程。他表示，房協2015年已計畫逐步重建8個樓齡逾40年的屋邨，包括香港仔漁光村、觀塘花園大廈及九龍城真善美邨等，未來重建目標為樓齡55年的北角健康村第三期。

香港 疫情 觀塘

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