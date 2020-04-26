五一促消費 官拉逾百電商辦網購節

官方再出手刺激消費！為迎接即將到來的「五一假期」，商務部、工信部、國家郵政局、中國消費者協會等部門將於28日起聯合舉辦「雙品網購節」，參加平台及企業超過109家。據悉，此次假期長達五天，是近十年來最長，居家線上購物或成期間消費主力。

央視網報導，商務部電子商務司副司長蔡裕東表示，根據商務大數據對350萬家平台內商戶的統計，現在復工率已近90%。網路零售的規模在第一季度和去年的規模基本持平，實物商品網上零售額還增加了5.9%，「代表網路零售對消費的促進作用有進一步提升。」

對此，商務部等四部門將聯合舉辦「雙品網購節」，4月28日正式開幕，持續時間到5月10日。這次參加的平台及企業包括綜合電商、垂直電商、服務類電商。有「小而美」的網路品牌，也有中華老字號，以及「三品一標」認證的農產品，還有家電產品，各商家將大力進行促銷，推出各項優惠活動。另外，「絲路電商」合作國駐華使館官員也會參與促銷。

另據新華社報導，國家郵政局市場監管司副司長邊作棟強調，目前快遞業所支撐的實物商品網絡零售額已經佔社會消費品零售總額的1/5，「每日快遞量已經超過2億件，已經基本恢復到疫情前的正常水平。」

證券時報報導，隨著小長假將至，各地掀起「派券」熱潮。截至4月24日，已有包括廣州、南京、成都、上海在內的超過70個城市發放了消費券，覆蓋25個省和直轄市，規模從百萬元到億元不等。