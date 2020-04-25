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18個月做出疫苗如不可能任務 專家：一邊造飛機一邊飛

陸第一季港口成績單出爐 貨櫃吞吐年減8.5%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
第一季大陸全國港口完成貨櫃吞吐5,518萬TEU，比去年同期下降8.5%。圖／新華社資料照片
第一季大陸全國港口完成貨櫃吞吐5,518萬TEU，比去年同期下降8.5%。圖／新華社資料照片

大陸港口第1季成績單出爐，全國港口貨物吞吐量年減4.6%，貨櫃吞吐量年減8.5%，主要是受春節因素加上新冠病毒疫情衝擊。

界面新聞報導，大陸交通運輸部官網披露的3月全國港口貨物、貨櫃吞吐量數據，也意味大陸港口第1季成績單出爐。

3月大陸全國港口完成貨物吞吐量10億9,848萬噸，比去年同期下降2.4%；全國港口完成外貿貨物吞吐量3億5,383萬噸，比去年同期下降0.6%；全國港口完成貨櫃吞吐2,047萬TEU，比去年同期下降4.9%。

第1季大陸全國港口完成貨物吞吐量30億727萬噸，比去年同期下降4.6%；全國港口完成外貿貨物吞吐10億4,187萬噸，比去年同期增長0.3%；全國港口完成貨櫃吞吐5,518萬TEU，比去年同期下降8.5%。

新冠疫情對大陸港口吞吐量帶來的負面影響，在2月最為嚴重。隨著疫情防控態勢變化，3月大陸各港口貨物、貨櫃吞吐量較2月已經略有回升。

但在貨櫃吞吐量方面，隨著海外疫情對進出口影響持續加深，外貿業者新訂單大幅減少，出貨量顯著降低。進入4月以來，貨櫃輪船公司大幅削減運力，其中亞歐市場運力撤出近30%。上周，八大樞紐港貨櫃吞吐量比去年同期下滑9%，降幅擴大。

據了解，5至6月樞紐港口航線空班數量，較4月將進一步增加。

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