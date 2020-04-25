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董明珠：直播帶貨誠信很重要 第1季營收下滑沒影響

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
格力電器董事長董明珠25日表示，直播效果不佳一方面是因為網路卡頓，可見科技多麼重要，任何事一定要做精做極致。圖／澎湃新聞
格力電器董事長董明珠25日表示，直播效果不佳一方面是因為網路卡頓，可見科技多麼重要，任何事一定要做精做極致。圖／澎湃新聞

格力電器董事長董明珠25日出席線上中國商界木蘭年會，回應前一天直播帶貨首秀時表示，效果不佳一方面是因為網路卡頓，可能影響許多網友的心情，另外她主要是介紹產品讓消費者瞭解產品，誠信和產品品質很重要。

澎湃新聞報導，董明珠表示，對消費者誠信二字不能放棄，也不能賣假貨，抓年輕人圖便宜心態，她表示，名人帶貨會引來許多流量，但如果消費者拿到東西是品質不合格，這種形式會逐步被人拋棄。

她認為，線上銷售在未來是趨勢，但線上線下更多是融合，線下幾萬家店依然會開。這些經銷商跟了格力30年，如果純粹走線上，會有幾十萬人、上百萬人成為失業者。

24日晚間，她在抖音開啟了「直播帶貨首秀」，給格力電器產品帶貨和宣傳，但由於網路卡頓以及沒有特別優惠的產品，第一次帶貨只賣出了23萬元（約新台幣100萬元）。

被問及與雷軍的賭約，董明珠表示，格力電器與小米本身就不在一個軌道上，「我們是重資產的製造業，而雷軍（小米）是輕資產，是在風口上也會飛上天的豬，他會借助外來的力量來成長，今年疫情可能對他不一定有影響，但格力電器追求是百年企業，能夠承載是一代一代人的企業文化，今天再談董明珠和雷軍已經不再是一個話題了。」

受疫情的影響，格力電器第1季營收大幅下滑，格力隨後拿出人民幣60億購買庫存股，但對股價拉動不明顯。

她認為，投資格力電器的股民不能簡單看股價表現，格力是有長期穩定分紅，要看到企業的長期成長。「第1季下滑很嚴重，但不會給格力帶來致命性的影響。」

董明珠介紹，格力電器3700套員工大廈已經建設完了，員工很快就可以入住，「技術團隊的工作人員一定要每個人一套房，這個目標不會改變。」

談及格力電器未來五年的目標，她表示，格力的目標從未變過，但能否實現需要外部的環境和內部的力量，需要不斷調整和完善。

格力電器 董明珠 直播

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