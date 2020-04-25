中興通訊第1季淨利下降9.6% 研發占比提升至15%

大陸5G設備重點廠商中興通訊發布2020年第1季財報，其中淨利潤人民幣7.8億元（新台幣33.5億元），年減9.58%。

根據財報，今年第1季營收人民幣214.84億元，年減3.23%；每股收益0.18元。

在研發費用上，今年第1季，中興通訊研發投入達人民幣32.41億元，占營收比例為15.1%，較上年同期上升1.2個百分點。

第一財經日報報導，中興通訊董事長李自學表示，公司2019年仍未完全走出困境，公司對內、對外業務和溝通都處在逐漸恢復過程中；而在艱難環境下，依然保持了與去年同期相比的增長和研發投入。

中興方面表示，截至2020年第1季末，中興通訊連續規模中標大陸三大電信商5G RAN、5G SA核心網及5G承載等集中採購項目，在多個城市打造5G標杆網路，實現超千兆連續覆蓋體驗，在歐洲、亞太、中東等主要5G市場展開5G商用部署。

中興通訊執行副總裁、首席營運官謝峻石17日在業績說明會上曾表示，過去三年來，中興通訊年均研發投入人民幣121億，但並未快速轉化成盈利，這是一個尖銳但不可忽視的問題。

關於如何將技術領先轉化成市場領先，謝峻石認為，在市場佔有率方面還有提升空間，目前中興的行業規模排名第四，如果市場佔有率有2到3個點的提升，規模效益就能體現出來，產品邊界的利潤對主營利潤提升很重要。

謝峻石也指出，在海外業務方面，公司對優質商務合約的管控很重要，要儘量減少壞帳計提，去年公司把非主業、不盈利的子公司堅決剝離；市場潛力小的、長期不盈利的產品和國外市場篩減，由此能帶來主營業務利潤實現較大提升。”

此外，中興通訊副總裁崔麗預測，在5G市占方面，中興通訊希望未來在大陸5G的市占達到35%以上，也就是在4G市占上進一步得到提升。