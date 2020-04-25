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拼多多黃崢致股東信：現在是世界萌發新生 重新構建

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
拼多多董事長黃崢。圖／澎湃新聞
拼多多董事長黃崢。圖／澎湃新聞

大陸第二大電商平台拼多多，25日發布2019年財報，全年營收為人民幣301.4億元，隨財報一同發布的是拼多多董事長黃崢的致股東信，他指出，新物種將會以和從前完全不一樣的樣子在新的土壤中孕育和生長。現在正是世界萌發新生，重新構建的時候。

此外，拼多多全年成交額人民幣1.01兆元，平台年活躍買家數達5.852億。

澎湃新聞報導，黃崢的致股東信，是從2018年以來連續發布的第三封，他在信中談論了近期疫情帶給自己的思考，筆觸相當感性，不同於去年那封談業務、談二選一、談策略的股東信。

黃崢指出，當這個微小的新冠病毒進入人類世界時，就像試管中的催化劑一樣，加速了新世界的形成，過去世界的某些角度在被重構，一些規則也在被改寫，「這股席捲全球的力量將從根本上永久地改變我們所生存的世界。」

黃崢提到，新物種將會以和從前完全不一樣的樣子在新的土壤中孕育和生長，現在正是世界萌發新生，重新構建的時候，任何妄圖趁人之危或利用漏洞使自身受益的想法，在時間面前顯得異常愚蠢，無異於一個狂妄的賭徒試圖在賭場上贏過時間。

拼多多財報顯示，黃崢持有拼多多43.3%的股權，是第一大股東，投票權為88.4%；騰訊持股16.5%，是第二大股東，投票權約3.4%；高榕資本持股7.7%，投票權1.6%；紅杉資本持股7%，投票權1.4%。

現金儲備方面，拼多多持有現金等及短期投資共計人民幣410.6億元，其中不包括2020年第1季11億美元的定向增發融資。

截至2019年底，拼多多員工總數為5,828人，年增58%。

拼多多方面表示，2020年會繼續對商家堅持「0佣金」和「0平台服務年費」的政策，幫助商家節省營運資金成本，今年第1季，拼多多平台新增涉農商家超過27萬，接近去年全年新增數量，預計今年第1季，平台新增商家數量，將會有大幅增長。

拼多多今年將積極布局支付和物流，補足與阿里巴巴、京東等對手競爭時的短板。

拼多多財報還透露，2020年4月，拼多多旗下上海尋夢信息技術，與在2011年獲得支付牌照的上海付費通信息服務，達成業務合作協議，持有該公司50.01%股份，代表拼多多已經斬獲支付牌照。

物流方面，拼多多日前宣布與國美達成全面戰略合作，國美旗下安迅物流、國美管家兩大服務平台，將同時成為拼多多物流和家電售後服務提供者，也為拼多多平台商家提供覆蓋全大陸的中大件物流、倉儲及交付服務等。

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