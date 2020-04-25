電信聯通25萬座5G基地站採購公告 華為中興等中標

中國電信和中國聯通官網發布，2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中採購公告中標候選人，華為、中興通訊、愛立信和大唐移動中標。

中國證券報報導，中國電信和中國聯通這次集中採購規模共約25萬座5G基地台，採購5G SA BBU、AAU等無線主設備，此次招標採購結果未公布各設備商的具體市占，但業內人士表示，華為、中興表現不俗，兩者市占將超8成。

值得注意的是，在此次中國電信和中國聯通的5G基地台聯合採購中，諾基亞未能入圍。

先前揭曉的中國移動5G SA二期無線網主設備採購，諾基亞也未能中標；反而是華為、中興通訊、愛立信和中國信科（大唐移動），分別獲得57.2%、28.7%、11.5%和2.6%市占，華為和中興兩家占比為86%。

2020年，大陸5G建設按下快進鍵，工信部信息通信發展司司長聞庫，日前在國新辦新聞發布會上表示，截至3月底，全大陸已經建成的5G基地台19.8萬座，5G套餐用戶5000多萬。

5G建設包括設計、勘察、招投標等一系列流程，工信部要求企業進一步優化工作流程，搶抓工期，集中資源力量加快5G網路的建設步伐，預計2020年新建50萬座5G基地台的目標完成沒有問題。

工信部也鼓勵產業鏈上下游企業加強協同，優化5G研發測試，保障5G網路的建設品質，推動獨立組網（SA）模式設備不斷成熟完善，加快非獨立組網（NSA）向獨立組網（SA）過渡。